/एसटीचं खाजगीकरण, फडवणीस सरकारचा नेमका प्लॅन काय? राज्यभरातील भाविकांना मिळणार सुविधा

मुंबई: महाराष्ट्रातील धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि भाविकांना अधिक दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे – एसटी संगे तीर्थाटन’ योजनेत खासगी पर्यटन संस्थांचा सहभाग घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे तीर्थयात्रांचे नियोजन अधिक सुलभ, व्यावसायिक आणि सुव्यवस्थित पद्धतीने होणार असून, त्याचा लाभ भाविकांसह एसटी महामंडळालाही होणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
नव्या धोरणानुसार धार्मिक सहली आणि तीर्थयात्रांशी संबंधित विविध सुविधा खासगी पर्यटन संस्थांकडून पुरवल्या जाणार आहेत. यात निवास व्यवस्था, भोजन, स्थानिक पर्यटन, मार्गदर्शक, टोल, पार्किंग तसेच विविध स्थळांचे प्रवेश शुल्क यांचा समावेश असेल. मात्र प्रवाशांची वाहतूक आणि बससेवा यांचे नियंत्रण पूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांच्याकडेच राहणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना एकाच छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध होतील, तसेच एसटीच्या महसुलातही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
या योजनेत सहभागी होणाऱ्या प्रवाशांना शासनाच्या विविध प्रवास सवलतींचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच मिळत राहणार आहे. तसेच बस आरक्षणासाठी बसची पूर्ण आसनक्षमता भरलेली असणे आवश्यक राहील. त्यामुळे खासगी टूर ऑपरेटरच्या तुलनेत ही योजना अधिक किफायतशीर ठरणार आहे.
'एसटी'च्या तीर्थाटन योजनेला नवी गती!— Maharashtra State Road Transport Corporation (@msrtcofficial) July 1, 2026
'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे – एसटी संगे तीर्थाटन' योजनेत खासगी पर्यटन संस्थांच्या सहभागाला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. pic.twitter.com/A7ltCraPO3
खासगी पर्यटन संस्थांनी दिलेल्या सेवांचा दर्जा आणि दर निश्चित निकषांनुसार ठेवणे बंधनकारक असेल. या सेवांमधून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी किमान १० टक्के हिस्सा एसटी महामंडळाला देण्यात येणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सहा विभागांमध्ये प्रत्येकी एक अशा एकूण सहा पर्यटन संस्थांची निवड करण्यात येणार आहे. ही निवड RFP प्रक्रियेद्वारे केली जाणार असून संबंधित संस्थांकडे पर्यटन व्यवसायाचा अनुभव, आवश्यक नोंदणी आणि पात्रता असणे अनिवार्य राहील. सुरुवातीच्या टप्प्यात हा प्रकल्प दोन वर्षांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला जाईल. त्यानंतर त्याच्या परिणामांचा आढावा घेऊन पुढील विस्ताराबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
July 1, 2026
या योजनेमुळे राज्यातील युवक आणि युवतींसाठी पर्यटन व्यवसायात नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कमी भांडवल आणि प्रभावी व्यवस्थापन कौशल्याच्या जोरावर स्वतःचा पर्यटन व्यवसाय सुरू करण्याची संधी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील तरुणांनी या क्षेत्रात पुढाकार घेत पर्यटन उद्योगात स्वतःचे स्थान निर्माण करावे, असे आवाहनही मंत्री सरनाईक यांनी केले आहे.
महाराष्ट्राच्या पर्यटन विकासात तुमचाही सहभाग असू शकतो!— Maharashtra State Road Transport Corporation (@msrtcofficial) July 1, 2026
'एसटी संगे तीर्थटन' योजनेतून मराठी तरुण-तरुणींसाठी रोजगार आणि उद्योजकतेची नवी संधी. pic.twitter.com/tZoEwpDARC
या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या खासगी पर्यटन संस्थांना प्रसिद्धी आणि प्रचारासाठी एसटी महामंडळाचा अधिकृत लोगो वापरण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. याबाबत बोलताना मंत्री सरनाईक म्हणाले, "भाविकांच्या सेवेला प्राधान्य देतानाच एसटीच्या आर्थिक बळकटीस हातभार लावणारी ही योजना महाराष्ट्रातील धार्मिक पर्यटन क्षेत्रासाठी महत्त्वाची ठरेल आणि या क्षेत्राला नवी दिशा देईल."