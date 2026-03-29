आखाती देशांतील युद्धाचा हिंगोलीतील केळी उत्पादनावर परिणाम डोंगरकडा येथील शेतकऱ्याने चार एकर केळी बागेवर चालवला कोयता

Hingoli News: आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कृषी निर्यातीवर मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. विशेषतः हिंगोली जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी सध्या अडचणीत सापडले आहेत. कळमनुरी आणि वसमत या तालुक्यांमधून मोठ्या प्रमाणात केळी आखाती देशांमध्ये पाठवली जात होती. मात्र सध्या परिस्थिती बदलल्याने या निर्यातीला अचानक ब्रेक लागला आहे. याचा परिणाम स्थानिक बाजारपेठेवर आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होत असून, पुढे काय होणार याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी आणि वसमत तालुक्यातील केळीला परदेशात चांगली मागणी होती. व्यापारी थेट शेतकऱ्यांच्या बागेतून माल खरेदी करून आखाती देशांमध्ये निर्यात करत होते. मात्र सध्या युद्धस्थितीमुळे वाहतूक आणि व्यापार साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे केळीची निर्यात थांबली आहे.
याचा परिणाम असा झाला की, स्थानिक व्यापारी आता बाग खरेदी करण्यास पुढे येत नाहीत. जे काही व्यापारी खरेदी करत आहेत, ते अत्यंत कमी दराने व्यवहार करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही आणि त्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
केळीची शेती ही खर्चिक मानली जाते. खत, पाणी, मजुरी आणि देखभाल यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. शेतकरी वर्षभर मेहनत घेऊन पिक तयार करतात, मात्र बाजारभाव घसरल्याने त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. सध्या मिळणाऱ्या दरात उत्पादन खर्चसुद्धा भरून निघत नाही.
यामुळे अनेक शेतकरी चिंतेत आहेत. त्यांच्या पुढे कर्जफेड, घरखर्च आणि पुढील हंगामाची तयारी असे अनेक प्रश्न उभे आहेत. परिस्थिती अशीच राहिली तर भविष्यात केळी लागवड करण्याबाबतही शेतकरी विचार करू लागले आहेत.
या सर्व परिस्थितीमुळे काही शेतकरी मानसिकदृष्ट्या खचले आहेत. डोंगरकडा येथील शेतकरी 'शंकर सोनटक्के' यांनी त्यांच्या 4 एकर क्षेत्रातील केळीच्या बागेवर कोयता चालवण्याचा कठोर निर्णय घेतला. त्यांनी वर्षभर जपलेले पीक स्वतःच नष्ट केले.
त्यांचा हा निर्णय परिस्थितीची गंभीरता दाखवणारा आहे. बाजारभाव मिळत नसल्याने आणि व्यापाऱ्यांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी हा मार्ग निवडला. त्यांच्या या कृतीमुळे इतर शेतकऱ्यांमध्येही अस्वस्थता पसरली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीची गरज आहे. सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून निर्यात पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच स्थानिक बाजारपेठेत केळीला योग्य दर मिळावा यासाठीही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
जर योग्य वेळी पावले उचलली नाहीत, तर अशा घटना पुढेही घडू शकतात. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांना आधार देण्यासाठी ठोस निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक ठरत आहे.