Marathi News
हिंगोलीत बापाकडून मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पोटदुखीमुळे आई डॉक्टरांकडे घेऊन गेल्याने भांडाफोड

Hingoli Crime News: हिंगोलीमधून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. वडीलांनीच स्वतःच्या मतिमंद मुलीवर अत्याचार केला आहे. एवढेच काय तर पीडित मुलगी चार महिन्यांची गरोदर असल्याची माहितीही समोर आली आहे. काय आहे संपूर्ण घटना जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 6, 2026, 01:00 PM IST
हिंगोलीत बापाकडून मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पोटदुखीमुळे आई डॉक्टरांकडे घेऊन गेल्याने भांडाफोड
Photo Source: Freepik

Father Abused Minor Girl: हिंगोलीमधून एक हृदय पिळवटणारी घटना समोर आली आहे. कुरुंदा पोलीस स्टेशन हद्दीतील एका अल्पवयीन मतिमंद मुलीवर तिच्याच वडिलांनी अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधित पीडित मुलगी ही चार महिन्याची गर्भवती असल्याचं आढळून आले आहे. पोलिसांनी डीएनए चाचणीच्या आधारे आरोपीचा शोध घेतला असता चक्क पीडित मुलीच्या बापानेच मुलीवर अत्याचार केल्याचं उघडकीस आलं. 

डॉक्टरांच्या तपासणीत पीडित मुलगी 4 दिवसांची गर्भवती असल्याचे उघड 

हिंगोली जिल्ह्यातल्या कुरुंदा पोलीस ठाणे अंतर्गत एका गावातील अल्पवयीन मतिमंद मुलीच्या पोटात  दुखत असल्याने मुलीच्या आईने तिला मुलीला वसमत येथील महिला रुग्णालयात नेले असता संबंधित मुलगी चार महिन्याची गरोदर असल्याचं डॉक्टरांच्या तपासणीत निष्पन्न झालं. त्यावरून डॉक्टरांनी कुरुंदा पोलिसांना याबाबतचा रिपोर्ट पाठवला. त्यावरून कुरुंदा पोलीस ठाण्यामध्ये पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून अज्ञात आरोपीच्या विरोधामध्ये गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्याचा तपास करणे पोलिसांना अत्यंत क्लिष्ट आणि अवघड होते. पीडित मुलगी मतिमंद असल्याने ती चार महिन्याची गरोदर होती, तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराची माहिती तिला सांगता येत नव्हती. यामुळे पोलीसांना प्रकरणाचा तपास करणे कठीण जात होते. 

 

डिएनए चाचणीतून धक्कादायक खुलासा 

तपासा दरम्यान,  पोलिसांनी संशयित असलेल्या पाच ते सहा जणांचे रक्ताचे नमुने यासह पीडित मुलीच्या रक्ताचे नमुने आणि पीडित मुलीच्या गर्भातील रक्ताचे नमुने डीएनए चाचणीसाठी न्यायवैद्यक प्रयोग शाळेमध्ये पाठवविले. हे रिपोर्ट दोन दिवसांपूर्वी प्राप्त झाले असून यामध्ये पीडित मुलीच्या गर्भाचे डीएनए तिच्या वडिलांच्या डीएनएशी तंतोतंत जुळल्याचे समोर आले.  यानंतर पीडित मुलीवर तिच्याच वडिलांनी अत्याचार केल्याचं उघडकीस आलं.  त्यावरून कुरुंदा पोलिसांनी आरोपीला अटक करून कोर्टासमोर हजर केले. यावेळी कोर्टाने आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

 

नागपूरमधील नात्याला काळिमा फासणारी घटना 

दरम्यान, काहीदिवसांपूर्वी नागपूर जिल्ह्यात देखील नात्याला काळिमा फासणारी एक धक्कादायक घडली होती. गेल्यावर्षी एका 13 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच सख्ख्या भावाने लैंगिक अत्याचार केले अन् ती गर्भवती राहिली. तिची तब्येत बिघडली असता तपासासाठी  हृग्णालयात नेले असता ती 26 आठवड्यांपासून गर्भवती असल्याचे समोर आले. या प्रकरणातील तिच्या 16 वर्षीय भावाला अल्पवयीन असल्यामुळे किशोर न्याय नियमांनुसार शासकीय निरीक्षणगृहालत ठेवण्यात आले आहे. त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता तसेच पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

