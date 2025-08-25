English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुलाच्या शाळेत तो भेटला अन्...; पतीला संपवणाऱ्या बायकोचं बिंग कसं फुटलं? हिंगोली हादरली!

Hingoli Crime News: अनैतिक संबंधाला अडथळा ठरत असलेल्या पतीचा प्रियकराच्या मदतीने काटा काढला, आरोपी गजाआड

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 25, 2025, 03:38 PM IST
मुलाच्या शाळेत तो भेटला अन्...; पतीला संपवणाऱ्या बायकोचं बिंग कसं फुटलं? हिंगोली हादरली!
Hingoli Crime news wife killed husband with help of her boyfriend

Hingoli Crime News: हिंगोलीत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अनैतिक संबंधात अडथळा ठरत असलेल्या पतीचा काटा काढल्याची घटना हिंगोली जिल्ह्यात घडली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. 

हिंगोलीच्या औंढा नागनाथ तालुक्यातील गवलेवाडी येथील पोटे दाम्पत्य कामानिमित्त वसमत तालुक्यातील भेंडेगाव येथे एका शेतावरील आखाड्यावर वास्तव्यास होते, पत्नी मंगल पोटे हिचे आणि सारंगवाडी येथील ज्ञानेश्वर ठोंबरे याच्याशी अनैतिक संबंध होते,या संबंधास पती शिवाजी पोटे अडथळा ठरत असल्याने पत्नीने प्रियकर ज्ञानेश्वरच्या मदतीने डोक्यात घाव घालून जीवे ठार केल्याची घटना समोर आली आहे.

तुकाराम मिरासे यांच्या तक्रारी वरून कुरुंदा पोलीस ठाण्यात जीवे ठार मारल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून घटनेच गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी आरोपींना अटक केलीय. कुरुंदा पोलिसांनी अवघ्या काही तासांतच या हत्येचा उलगडा केला आहे. 

शिवाजी पोटे यांचे चौकोनी कुटुंब होते. पत्नी मंगल, एक मुलगा आणि मुलगी असं त्याचं कुटुंब होतं. त्याचा मुलगा शिरड महापुर येथील शाळेमध्ये शिक्षण घेत असल्यामुळं मंगल पोटे यांचं शाळेत जाणं-येणं होतं. तिथेच शालेत स्वयंपाकी म्हणून काम करणाऱ्या ज्ञानेश्वर ठोंबरे यांच्यासोबत बोलणं व्हायचं. त्यातूनच त्यांच्यात प्रेम फुललं. 

त्यांच्या अनैतिक संबंधाची कुणकुण लागताच त्यांच्यात वाद व्हायला लागली. पती अनैतिक संबंधाला अडथळा ठरत असल्याने मंगल आणि तिच्या प्रियकराने शिवाजी यांच्या डोक्यात लाकडाने वार केले. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. नंतर मृतदेह जवळच असलेल्या नाल्यात फेकून दिला. सकाळी मंगलने मुलांना झोपेतून उठून वडील कुठे दिसत नाहीत याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. सर्वांनी शोध घेतला असता शिवाजीचा मृतदेह नाल्यात आढळून आला. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
hingoli wife killed husbandhingoli crime newshingoli newsहिंगोली बातम्यापत्नीकडून पतीची हत्या हिंगोली

इतर बातम्या

'मी 288 आमदारांना फोन केला, 2 महिन्यांपूर्वी फडणवीसांन...

स्पोर्ट्स