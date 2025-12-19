English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hingoli Election: काँग्रेसच्या गडाला तडे, आत्तापर्यंत तीन निष्ठावंतांचा पक्षातून काढता पाय, नेमकं काय घडलं?

कधी काळी कॅंग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या हिंगोलीमध्ये कॅंग्रेस पक्षाला एकामागून एक धक्के बसत आहेत. प्रज्ञा सातव यांच्या आधी आणखी तीन नेत्यांनी पक्षा सोडला आहे. जाणून घ्या या विषयी सविस्तर महिती.

Updated: Dec 19, 2025, 12:55 PM IST
कॅंग्रेसच्या निष्ठावंत घराण्यातील प्रज्ञा सातव यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करुन हिंगोली कॅंग्रेसचा पाया हलवला आहे. प्रज्ञा सातव या दिवंगत राजीव सातव यांच्या पत्नी आहेत. काँग्रेसचे निष्ठावंत आणि ज्यांनी गांधी घराण्यात खोलवर नातं स्थापित केलं हेतं असे दिवंगत नेते राजीव सातव हे 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत हिंगोलीतून निवडून आले होते.  2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसला तग धरणंही कठीण होतं अशावेळी कॅंग्रेसचे फक्त 2 खासदार निवडून आले होते. त्यात हिंगोलीतून राजीव सातव यांचा समावेश होता. हिंगोलीतील राजीव सातव यांच्या पत्नी प्रज्ञा सातव यांनी भाजवमध्ये प्रवेश केल्यानंतर हा मुद्दा समोर आला आहे. 

राजीव सातव यांनी देशपातळीवर केली मोठी कामगिरी
राजीव सातव यांनी त्यांचा जनसंपर्क काँग्रेसला दाखवून देत विधानसभेत संतोष टार्फे यांच्या रूपाने एक आमदार, जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडी पॅटर्न उभारून करून देशपातळीवर आपल्या नेतृत्वाची चुणूक दाखविली होती. त्यांनी जिल्हाभरात कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण केले होते. गुजरात निवडणुकीवेळी राजीव सातव तिथे प्रभारी होते. त्यांनी तिथे सत्ताधाऱ्यांना घाम फोडत सत्तांतर होईल अशी स्थिती निर्माण केली होती. कोरोना काळात राजीव सातव यांचे निधन झाले. त्यानंतर जिल्ह्याच्या नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली ती पोकळी शेवटपर्यंत भरून निघालीच नाही. 

डॉ. प्रज्ञा सातव यांना संधी पण...
काँग्रेसने राजीव सातव यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी डॉ. प्रज्ञा सातव यांना विधान परिषद सदस्य म्हणून संधी दिली. पण याचा पक्षाला काहीच फायदा झाला नाही,या उलट प्रज्ञा सातव यांच्याशी बेबनावामुळे माजी आमदार संतोष टार्फे,तब्बल तीन वेळा आमदार राहिलेले भाऊराव पाटील गोरेगावकर,जिल्हाप्रमुख संजय बोंढारे,दिलीपराव देशमुख यांच्यासह कित्येक कार्यकर्ते पदाधिकारी काँग्रेस मधून बाहेर पडले. त्यामुळे राजीव सातव यांच्या नेतृत्व गुणाची उणीव सातत्याने भासत होती. काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी वाढत गेली. प्रत्येक निवडणुकीत ही गटबाजी समोर येत होती. पक्षाच्या वरिष्ठांपर्यंतही हा मुद्दा पोहचला असावा पण ही धुसफूस, गटबाजी थांबविण्यात दिग्गज कॅंगेसी कमी पडले. 

पक्षाला लागलेली गळती थांबेना
प्रज्ञा सातव आणि इतर धुसफुसीच्या निखाऱ्यांनी पक्षाला खूपच तोटा झालायं. पक्षाला लागलेल्या या गळती मुळे काँग्रेसमध्ये एक ही मोठा नेता उरला नाही. आता यिथे फक्त राजीव सातव यांच्या विचारांचे कार्यकर्ते,जे आज ही काँग्रेससाठी निष्ठावंत आहेत त्यांचाच संघला आधार आहे.  

सोनिया गांधीनी केला होता हस्तक्षेप
प्रज्ञा सातव यांना 2024 मध्ये दुसऱ्यांदा विधान परिषद द्यायची वेळ आली होती,त्यावेळी जिल्ह्यातून आणि राज्यातील काँग्रेस नेत्यांकडून प्रज्ञा सातव यांना विधान परिषद देण्यास विरोध होत होता,पण राजीव सातव यांच्या पश्चात सातव यांच्या कुटुंबाची परवड होऊ नये म्हणून स्वतः सोनिया गांधींनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन प्रज्ञा सातव यांच्या नावाची शिफारस केली होती असे सांगितले जात आहे. त्याच प्रज्ञा सातव यांनी काँग्रेसचा हात सोडून भाजपची साथ दिलीय. 

राजीव सातव हयात असते तर त्यांना हे खरंच पटलं असत का? हा खरा प्रश्न आहे. "राजीव सातव यांनी हिंगोलीच्या विकासाच बघितलेलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपण भाजपमध्ये गेलो असल्याचे प्रज्ञा सातव यांनी सांगितलं."  आता एकीकडे पक्ष, निष्ठा, विचार हे मात्र भारतीय राजकारण्यांनी खुंटीला टांगून ठेवल्याचेच प्रज्ञा सातव यांच्या प्रवेशा दिसून येत आहे तर दुसरी कडे प्रज्ञा सातव यांना भाजपच्या विकास कामांची कास धरणं योग्य वाटत आहे. 

