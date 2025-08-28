English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गुहागरहून गणपतीसाठी गावी निघालेलं कुटुंब बेपत्ता; 40 तासांनंतर...

Ganeshosav News : गणेशोत्सवाचा उत्साह सध्या शिगेला पोहोचलेला असतानाच एका अनपेक्षित बातमीनं सर्वांचं लक्ष वेधलं.   

सायली पाटील | Updated: Aug 28, 2025, 10:52 AM IST
गुहागरहून गणपतीसाठी गावी निघालेलं कुटुंब बेपत्ता; 40 तासांनंतर...
Ganeshosav News : गणेशोत्सवाच्या उत्साहात सध्या सर्वत्र सकारात्मक वातावरण पाहायला मिळत आहे. वर्षभराच्या प्रचंड मेहनतीनंतर अनेक नोकरदारांना सुट्टी मिळाल्यानं त्यांनीही आपल्या घराची वाट धरली आहे. गावखेडी अक्षरश: बहरून निघाली आहेत. अशातच एका अनपेक्षित बातमीनं सर्वांचं लक्ष वेधलं. जिथं गणेशोत्सवासाठी निघालेल्या शिक्षकांच्या कुटुंबाशी संपर्क होत नसल्याची बातमी समोर आली आणि अनेकांनाच धक्का बसला. 

घटनाक्रमानं नातेवाईकही हादरले... 

गुहागरहून हिंगोलीत निघालेलं शिक्षकाचं कुटुंब बेपत्ता झाल्याचं वृत्त प्राथमिक स्वरुपात समोर आलं. गुहागर इथं शिक्षक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या ज्ञानेश्वर काळूराम चव्हाण आपल्या पत्नी आणि दोन मुलांसह गणपतीसाठी मंगळवारी हिंगोलीच्या दिशेनं प्रवास सुरू केला. गणेशोत्सवासाठी मूळ गावी निघालेलं चव्हाण कुटुंब त्यांच्या कारनं प्रवास करत होतं. चिपळूण परिसरात त्यांचा शेवटचा संपर्क झाला होता. 

हेसुद्धा वाचा : New Rules Change: 1 सप्टेंबरपासून दैनंदिन खर्चावर परिणाम करणारे 'हे' नियम बदलणार 

चिपळूणनंतर मात्र त्यानंतर या कुटुंबाचे दोन्ही मोबाईल बंद असल्याचं आढळलं आणि नातेवाईकांची चिंता वाढली. पोलिसांकडून या कुटुंबाचा शोध घेण्यास सुरुवात करण्यात आली. इतकंच नव्हे तर या कुटुंबाची माहिती मिळाल्यास तातडीनं पोलिसांशी संपर्क साधण्याचं आवाहनही नागरिकांना करण्यात आलं आणि अखेर 40 तासांनंतर हा कुटुंबाचा ठावठिकाणा कळला. गुहागरहून हिंगोलीत निघालेलं शिक्षक कुटुंब अखेर सापडल्याचं वृत्त समोर येताच अनेकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. साताऱ्यातील गोंदवले गावात हे कुटुंब सुखरूप असल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान या प्रकरणातील सविस्तर माहिती अद्यापही प्रतीक्षेत असून, पोलीस यंत्रणांकडून त्यासंदर्भात कोणती माहिती जारी केली जाते याकडे अनेकांचं लक्ष आहे. 

FAQ

चव्हाण कुटुंब कोण आहे आणि ते कोठून प्रवास करत होते?
चव्हाण कुटुंबात गुहागर येथे शिक्षक म्हणून कार्यरत असणारे ज्ञानेश्वर काळूराम चव्हाण, त्यांच्या पत्नी आणि दोन मुले यांचा समावेश आहे. ते गणेशोत्सवासाठी गुहागर (रत्नागिरी) येथून हिंगोलीला आपल्या मूळ गावी निघाले होते.

चव्हाण कुटुंब कधी आणि कसे बेपत्ता झाले?
मंगळवारी (25 ऑगस्ट 2025) चव्हाण कुटुंब कारने हिंगोलीच्या दिशेने निघाले. चिपळूण परिसरात त्यांचा शेवटचा संपर्क झाला, त्यानंतर त्यांचे दोन्ही मोबाईल बंद असल्याचे आढळले, ज्यामुळे ते बेपत्ता झाल्याचे समजले.

चव्हाण कुटुंबाचा शोध कसा लागला?
पोलिसांनी शोधमोहीम सुरू केली आणि नागरिकांना माहिती देण्याचे आवाहन केले. 40 तासांनंतर चव्हाण कुटुंब साताऱ्यातील गोंदवले गावात सुखरूप असल्याचे आढळले.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

