English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

खळबळ! शिंदेंच्या शिवसेनेनं पळवला भाजपचा उमेदवार; उमेदवारी अर्जही घेतला मागे

Maharashtra Local Body Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असतानाच आता पक्षांतरंच नव्हे तर, उमेदरावारांची पळवापळवीसुद्धा लक्ष वेधताना दिसत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Nov 21, 2025, 11:26 AM IST
खळबळ! शिंदेंच्या शिवसेनेनं पळवला भाजपचा उमेदवार; उमेदवारी अर्जही घेतला मागे
hingoli nagarpalika Election News Shiv Sena fracas BJP candidate hingoli MLA santosh bangar withdraws latest update

Maharashtra Local Body Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकिकडे नात्यांमध्येही दुफळी निर्माण झालेली असताना महायुतीसुद्धा इथं अपवाद ठरत नाहीये. या निवडणुकीमध्ये महायुतीत असणारा मतभेद जाहीरपणे अनेक प्रसंगी समोर आला असून, अशीच आणखी एक घटना हिंगोलीत पाहायला मिळत असून, तिथं कुरघोडीच्या राजकारणानं राजकीय उलथापालथ केल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीमधील एकमेकांच्या लोकांना पक्षात घेऊ नका असे स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही (Hingoli News) हिंगोलीमध्ये मात्र याउलट चित्र पाहायला मिळालं. जिथं, शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार (Santosh Bangar) संतोष बांगर यांनी भाजपला धक्का देत भाजपचा उमेदवार रातोरात पळवला. प्रभाग क्रमांक 16 ब मधील भाजपचे उमेदवार भास्कर बांगर यांना आमदार बांगर यांनी फोडत, शिवसेनेत प्रवेश दिला. 

हेसुद्धा वाचा : मांसाचे तुकडे, रक्त आणि...मुंबईजवळील लोकप्रिय पर्यटनस्थळी अमावस्येच्या रात्री अघोरी पूजा; निवडणुकीशी काय संबंध? 

भास्कर बांगर हे शिवसेनेचे उमेदवार श्याम कदम यांच्या विरोधात निवडणूक लढत होते, पण आता त्यांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराला पाठिंबा देत आपली उमेदवारी मागे घेतली आहे. त्यामुळे आता महायुतीत राजकीय कल्लोळ सुरू झाला आहे हे नाकारता येत नाही. 

 

रवींद्र चव्हाणांच्याच कृतीची इथं पुनरावृत्ती... 

भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी शिवसेनेच्या नगरसेवकांचा भाजपमध्ये प्रवेश घडवून आणल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची स्पष्ट नाराजी पाहायला मिळाली होती. ज्यानंतर आता त्याचीच पुनरावृत्ती हिंगोलीत झाली असून, अप्रत्यक्षरित्या शिंदेंच्या शिवसेनेनं भाजपला धक्का दिला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 

दरम्यान फोडाफोडीच्या या राजकारणाचे पडसाद दिल्लीपर्यंत उमटले असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची दिल्ली दरबारी भेट घेतली. जिथं त्यानी महायुती, भाजप प्रदेशाध्यक्षांकडून करण्यात आलेले पक्षप्रवश या मुद्द्यांवर चर्चा केल्याचं म्हटलं गेलं. चव्हाण हे शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकांना पैसे देऊन फोडत असल्याची तक्रार शिंदेंनी केली आणि त्यामागोमागच शिंदेंच्या पक्षातील नेत्यानं भाजपचा उमेदवारच पळवला. ज्यामुळं ही राजकीय खेळी चर्चेचा विषय ठरली. 

FAQ

हिंगोलीत नेमकं काय घडलं?
शिवसेना (शिंदे गट) चे आमदार संतोष बांगर यांनी भाजपला मोठा धक्का देत भाजपचे अधिकृत उमेदवार भास्कर बांगर (प्रभाग क्र. 16 ब) यांना रातोरात शिवसेनेत प्रवेश दिला. भाजपचा उमेदवारच पळवला गेला.

भास्कर बांगर कोण आहेत? नातं काय?
भास्कर बांगर हे आमदार संतोष बांगर यांचेच चुलत भाऊ आहेत. म्हणजे "आपलेच माणूस आपल्याकडेच" असं करून भाजपच्या उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडलं गेलं.

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी काय आदेश दिले होते?
महायुतीतील पक्षांनी एकमेकांच्या माणसांना पक्षात घेऊ नये, असा स्पष्ट आदेश देवेंद्र फडणवीसांनी दिला होता. पण हिंगोलीत त्याची थेट उल्लंघन झालं.

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra local body electionHingoliShivsenaBJPmahayuti

इतर बातम्या

'...तर मग तू IPL खेळायची नाही,' गौतम गंभीरने शुभम...

स्पोर्ट्स