महाराष्ट्रात 15 फूट खोल भुयारात सापडली सोन्या-चांदीची खाण? नागरिकांची गर्दी उसळताच पुढे काय घडलं?

Hingoli Viral News: हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत शहरात तलावाला खोल करण्याच्या कामादरम्यान एक अनपेक्षित शोध लागल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. शुक्रवार पेठ भागात सुरू असलेल्या कामावेळी सुमारे 10 ते 15 फूट खोल एक भुयार आढळून आले. या घटनेची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच नागरिकांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली. भुयारात सोने-चांदीचा खजिना दडलेला असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या. मात्र प्रशासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वसमत येथील तलावाचे खोलीकरणाचे काम काही दिवसांपासून सुरू आहे. कामगारांनी माती काढत असताना अचानक जमिनीखाली पोकळ जागा दिसून आली. पुढील तपासात ते भुयार असल्याचे स्पष्ट झाले. अंदाजे 10 ते 15 फूट खोलीवर हे भुयार सापडल्याने उपस्थितांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली. काही वेळातच ही माहिती शहरभर पसरली आणि नागरिक घटनास्थळी दाखल झाले.
भुयारात मौल्यवान वस्तू, सोने किंवा चांदी असू शकते, अशी अफवा पसरल्याने मोठ्या प्रमाणात लोकांनी त्या ठिकाणी गर्दी केली. स्थानिक नागरिक बालाजी मेरपाले यांनी सांगितले की, भुयार सापडल्याचे समजताच अनेक जण पाहण्यासाठी आले. काहींनी तर जुन्या काळातील गुप्त मार्ग असावा, अशीही शक्यता व्यक्त केली.
गर्दी वाढू लागल्याने प्रशासनाने तात्काळ तलावाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले. परिसरात सुरक्षेची उपाययोजना करण्यात आली. तसेच पुरातत्व विभागाला माहिती देऊन पुढील तपासासाठी पाचारण करण्यात आले आहे. अधिकृत पाहणी झाल्यानंतरच भुयाराचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, आतापर्यंत कोणताही खजिना किंवा मौल्यवान वस्तू सापडलेली नाही. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि अनावश्यक गर्दी करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पुढील तपासानंतरच भुयाराचा इतिहास आणि उद्देश समोर येणार असल्याने आता सर्वांचे लक्ष अधिकृत अहवालाकडे लागले आहे