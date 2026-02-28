English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रात 15 फूट खोल भुयारात सापडली सोन्या-चांदीची खाण? नागरिकांची गर्दी उसळताच पुढे काय घडलं?

Video: महाराष्ट्रातील वसमत शहरात तळावा रुंद आणि खोल करण्याचं काम सुरु होतं. या दरम्यान एक 15 फुट खोल भुयार दिसलं. मात्र हे साधंसुधं भुयार नसुन सोन्या चांदीची खाण आहे अशी बातमी वाऱ्याच्या वेगाने पसरली. नंतर जे घडलं ते खरंच पाहण्या सारखं होतं.

प्रिती वेद | Updated: Feb 28, 2026, 02:20 PM IST
महाराष्ट्रात 15 फूट खोल भुयारात सापडली सोन्या-चांदीची खाण? नागरिकांची गर्दी उसळताच पुढे काय घडलं?
(photo Credit- Social Media)

Hingoli Viral News: हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत शहरात तलावाला खोल करण्याच्या कामादरम्यान एक अनपेक्षित शोध लागल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. शुक्रवार पेठ भागात सुरू असलेल्या कामावेळी सुमारे 10 ते 15 फूट खोल एक भुयार आढळून आले. या घटनेची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच नागरिकांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली. भुयारात सोने-चांदीचा खजिना दडलेला असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या. मात्र प्रशासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

खोदकामात अचानक सापडले भुयार

वसमत येथील तलावाचे खोलीकरणाचे काम काही दिवसांपासून सुरू आहे. कामगारांनी माती काढत असताना अचानक जमिनीखाली पोकळ जागा दिसून आली. पुढील तपासात ते भुयार असल्याचे स्पष्ट झाले. अंदाजे 10 ते 15 फूट खोलीवर हे भुयार सापडल्याने उपस्थितांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली. काही वेळातच ही माहिती शहरभर पसरली आणि नागरिक घटनास्थळी दाखल झाले.

खजिन्याच्या चर्चेमुळे वाढली गर्दी

भुयारात मौल्यवान वस्तू, सोने किंवा चांदी असू शकते, अशी अफवा पसरल्याने मोठ्या प्रमाणात लोकांनी त्या ठिकाणी गर्दी केली. स्थानिक नागरिक बालाजी मेरपाले यांनी सांगितले की, भुयार सापडल्याचे समजताच अनेक जण पाहण्यासाठी आले. काहींनी तर जुन्या काळातील गुप्त मार्ग असावा, अशीही शक्यता व्यक्त केली.

प्रशासनाने काम थांबवले

गर्दी वाढू लागल्याने प्रशासनाने तात्काळ तलावाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले. परिसरात सुरक्षेची उपाययोजना करण्यात आली. तसेच पुरातत्व विभागाला माहिती देऊन पुढील तपासासाठी पाचारण करण्यात आले आहे. अधिकृत पाहणी झाल्यानंतरच भुयाराचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

हे ही वाचा: श्रद्धा की अंधश्रद्धा? खडकी देवळ्यातील यात्रेत बाळांना कळसावरून सोडण्याच्या प्रथेवर प्रश्नचिन्ह

अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन

प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, आतापर्यंत कोणताही खजिना किंवा मौल्यवान वस्तू सापडलेली नाही. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि अनावश्यक गर्दी करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पुढील तपासानंतरच भुयाराचा इतिहास आणि उद्देश समोर येणार असल्याने आता सर्वांचे लक्ष अधिकृत अहवालाकडे लागले आहे

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
HingoliVasmatLake excavationUnderground TunnelTreasure rumor

इतर बातम्या

Donald Trump on Iran: 'शस्त्र टाका, अन्यथा मृत्यूला सा...

विश्व