/सह्याद्रीच्या डोंगराआड दडलेल्या कोयना जंगलात हरवलेली ‘हिरकणी’ वाघीण अखेर सापडली; वन विभागाने तिला शोधले कसे?

सह्याद्रीच्या डोंगराआड दडलेल्या कोयना जंगलात हरवलेली ‘हिरकणी’ वाघीण अखेर सापडली. मागील अनेक दिवसांपासून या वाघीणीचा काहीच थांगपत्त लागत नव्हता. अखेर वन विभागाने तिला शोधले आहे.
Hirkani STR-06 Sahyadri Tiger Reseve Satara : कोयना जलाशयातून तारफ्याच्या माध्यमातून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सोडण्यात आलेली ‘हिरकणी’ अर्थात STR T6 वाघीण पुन्हा एकदा ट्रॅप कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. मात्र, तिच्या गळ्यातील GPS कॉलर गायब झाल्याचे दिसून आले आहे. मागील पंधरा दिवसांपासून हिरकणी ट्रॅक होत नसल्याने वन विभागात चिंतेचे वातावरण होते.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील ‘हिरकणी’ म्हणून ओळखली जाणारी STR T6 वाघीणला ७ फेब्रुवारी 2026 रोजी कोयना जलाशयातून विशेष तारफ्याच्या माध्यमातून जंगल परिसरात नेऊन सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सोडण्यात आले होते. त्यानंतर वन विभागाकडून तिच्यावर GPS कॉलरच्या सहाय्याने सातत्याने लक्ष ठेवले जात होते.
मात्र, गेल्या पंधरा दिवसांपासून तिचे सॅटेलाईट GPS सिग्नल एकाच ठिकाणाहून येत असल्याने वन विभागाची चिंता वाढली होती. कॉलरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला असावा किंवा कॉलर गळून पडली असावी, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. वन विभागाने गस्ती पथके वाढवत मोठ्या परिसरात शोधमोहीम राबवली, मात्र हिरकणीचा ठावठिकाणा लागत नव्हता. यानंतर वन विभागाने ट्रॅप कॅमेऱ्यांची संख्या वाढवून त्याचे विश्लेषण सुरू केले.
दरम्यान, कोयना जंगलातील कोअर भागात फिरणारी एक वाघीण ट्रॅप कॅमेऱ्यात कैद झाली. तिच्या अंगावरील पट्ट्यांचे विश्लेषण केल्यानंतर तीच ‘हिरकणी’ STR T6 असल्याचे स्पष्ट झाले.मात्र, या वेळी तिच्या गळ्यात GPS कॉलर दिसून आली नाही. वाघिणीने स्वतःच्या पंज्याने कॉलर काढून टाकली असावी किंवा तांत्रिक कारणामुळे ती गळून पडली असावी, अशी माहिती क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण यांनी दिली आहे
विशेष म्हणजे, संबंधित कॉलर अधूनमधून सिग्नल देत असल्याने ती जंगल परिसरात कुठेतरी पडलेली असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.दरम्यान, ट्रॅप कॅमेऱ्यात मिळालेल्या फोटो आणि व्हिडिओंमध्ये हिरकणी वाघीण पूर्णपणे सुदृढ दिसत असून तिचे वजनही वाढल्याचे प्रथमदर्शनी जाणवत असल्याची माहिती मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी दिली आहे.
हे देखील वाचा...
हिरकणी वाघिणीचे फोटो व्हिडिओ मधून तिची तब्येत सुदृढ दिसत आहे तिचे वजन वाढल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे आता ती सह्याद्रीतील वातावरणात रुळली आहे. हिरकणी सुरक्षित आणि सुदृढ असल्याचे समोर आल्याने वन्यजीव प्रेमी आणि सह्याद्री वाहिनी प्रकल्पाच्या प्रशासनाने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.
मानवप्राणी विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊन वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात येत असल्याचे तज्ज्ञ नेहमीच सांगतात. आजच्या जगात प्लास्टिकच्या वापराने कळस गाठला आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने प्लास्टिक पिशव्या अत्यंत घातक असल्याचे वारंवार पुढे आले आहे. अशा वातावरणात चक्क वाघाने पाणवठ्यातील प्लास्टिकची बादली तोंडाने पकडून बाहेर टाकली असेल, तर आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक. हा प्रसंग बोर व्याघ्र प्रकल्पातील असून, यासंदर्भातील व्हिडिओ सध्या तुफान व्हायरल होत आहे.
बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या राणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘केटीएस’ नामक वाघिणीच्या नर बछड्याने पाणवठ्याबाहेर प्लास्टिकची बादली फेकली. हा संपूर्ण घटनाक्रम सोमवारी सकाळी बोर व्याघ्र प्रकल्पात जंगल सफारीचा आनंद लुटणाऱ्या वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर अनुराग हजबे यांच्या कॅमेऱ्यात दृश्य कैद झाले आहे.जंगलात प्लास्टिक नको, हा नियम आहे. त्याची अंमलबजावणी करा, असेच जणू या वाघोबाने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. जिल्ह्यात सध्या सूर्य आग ओकत आहे. प्रचंड उष्णता आणि उकाड्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. पशुपक्ष्यांचे हाल होत आहेत. वन्यप्राण्यांना जंगलात पाणवठे उभारून तहान भागवावी यासाठी वन विभागाकडून उपाययोजना करण्यात येतात.काही दिवसांपूर्वी ताडोबातील ‘नयनतारा’च्या कृतीची आठवण झाली असून चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील ‘नयनतारा’ या वाघिणीने जामुनझोरा गेट परिसरातून पाणी पिता ओढीवरील प्लास्टिकची बाटली तोंडाने बाहेर काढली होती. तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होत.
कोल्हापूरच्या हातकणंगले वनपरिक्षेत्रातील कृष्णा नदीकाठावरील शेतात मगरीची अंडी आढळून आली होती. वन्यजीव संरक्षण संस्था इचलकरंजी यांनी ही माहिती वनविभागाला दिल्यानंतर अंडी नैसर्गिक अधिवासातच सुरक्षित ठेवून त्यांचे संवर्धन करण्यात आले. सुमारे दहा दिवसांच्या देखरेखीनंतर तब्बल ९ मगरीची पिल्ले सुखरूप बाहेर आली. वनविभागाचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. संतोष वाळवेकर यांनी तपासणी करून पिल्लांना सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात सोडले. कोल्हापुरात प्रथमच नैसर्गिक अधिवासात मगरीची अंडी जतन करून यशस्वीरीत्या पिल्ले उबविण्याचा प्रयोग वनविभागाने केला आहे. नागरिकांनी मगरीची अंडी आढळल्यास वनविभागाच्या १९२६ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.