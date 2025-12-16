भाजपने मोठा निर्णय जाहीर केल्यावर अजित पवारांनी 24 तासात पुण्यात आपली ताकद दाखवली; अनेक भाजप नेत्यांना डायरेक्ट...

Pune Ajit Pawar : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीचा गेम प्लान जाहीर केला आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजप राष्ट्रवादीला सोबत घेणार नाही. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अर्ध्या तासातच खुद्द देवेंद्र फडणवीसांनी तशी घोषणाच करुन टाकली. यानंतर अजित पवार चांगलेच सक्रिय झाले. अवघ्या 24 तासांत अजित पवार यांनी पुण्यात भाजपला आपली ताकद दाखवली आहे.
राज्यात महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे तर 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. आचारसंहिता जाहीर होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादी एकत्रित लढणार नसल्याची घोषणा केली आणि त्यानंतर अजित पवार यांनी कंबर कसली असून आपला बालेकिल्ला असणाऱ्या पिंपरी चिंचवड मधून थेट भाजपलाच धक्का द्यायला सुरुवात केली आहे.
आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर अजित पवार यांनी गणेश कला क्रीडा मंच येथून आपली गाडी काढून थेट पुण्यातील सेनापती बापट रोडवरील बारामती होस्टेल गाठलं आणि बैठकांचा धडाका सुरू केला. काल रात्री साडेदहा वाजेपर्यंत अजित पवारांच्या बैठका सुरू होत्या आणि आज सकाळी पुन्हा सात वाजल्यापासून अजित पवार यांनी बैठका घेण्यास प्रारंभ केला. आज दिवसभर अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील सर्व प्रभागांमधील इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या.
यामध्ये दिवसभरात पिंपरी चिंचवड मधील भाजपसह महाविकास आघाडी मधील अनेक नेत्यांनी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला आहे. या मध्ये माजी नगरसेविका सीमा सावळे, अश्विनी जाधव, संतोष जाधव, शिवसेनेच्या रुपाली आल्हाट, नेताजी काशीद, साधना नेताजी काशीद, माजी नगर सेवक प्रमोद कुटे, शिवसेनेचे तुषार सहाणे ठाकरे गटाचे सचिन भोसले या सर्वांनी आज अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षात प्रवेश केला आहे.
यात सीमा सावळे यांचा प्रवेश हा भाजपसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. सावळे या 3 वेळेस तीन वेळेस पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नगरसेविका राहिलेल्या आहेत. त्या काही काळ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्ष देखील होत्या. त्यामुळे सीमा सावळे यांचा प्रवेश हा भाजपसाठी पिंपरी चिंचवड मध्ये मोठा धक्का मानला जात आहे.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये स्वतंत्र लढणाऱ्या अजित पवारांनी काल माध्यमांशी बोलताना मी माझं सर्वस्व पणाला लावेल पण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका जिंकूनच दाखवेल या वक्तव्यावर ठाम राहत आज दिवसभरात भाजपला अनेक मोठे धक्के दिले आहेत. त्यामुळे काल देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्याने पिंपरी चिंचवड मध्ये युती तुटल्याची घोषणा केल्यानंतर अजित पवार यांनी थेट भाजपलाच टार्गेट केल्यामुळे या दोन पक्षांमध्ये येत्या निवडणुकीमध्ये मोठा संघर्ष पाहायला मिळू शकतो.