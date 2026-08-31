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महाराष्ट्रात 82655 कोटींची ऐतिहासिक गुंतवणूक; 1,55,389 लोकांना जॉब मिळणार; सर्वात मोठा प्रकल्प कोकणात

महाराष्ट्रात 82655 कोटींची ऐतिहासिक गुंतवणूक करार झाला आहे. 1,55,389 रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. रत्नागिरीत 2159 कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. कोकणाच्या पर्यटन व उद्योग क्षेत्राला मोठी गती मिळणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 31, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:03 PM IST
महाराष्ट्रात 82655 कोटींची ऐतिहासिक गुंतवणूक; 1,55,389 लोकांना जॉब मिळणार; सर्वात मोठा प्रकल्प कोकणात

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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