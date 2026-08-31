/महाराष्ट्रात 82655 कोटींची ऐतिहासिक गुंतवणूक; 1,55,389 लोकांना जॉब मिळणार; सर्वात मोठा प्रकल्प कोकणात

रत्नागिरी, रविंद्र कोकाटे, झी २४ तास : कोकणात उद्योग येत नाहीत हा जुना ठपका पुसून काढत स्थानिक उद्योजकांनी औद्योगिक आणि पर्यटन विकासाला नवी दिशा दिली आहे. 'जिल्हा गुंतवणूक परिषद 2026' अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यात तब्बल २ हजार १५९ कोटी ३७ लाख रुपयांचे ६२ सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आले. या ऐतिहासिक गुंतवणुकीतून 2 हजार 426 थेट रोजगार निर्माण होणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.
रत्नागिरीच्या पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी एक्सप्रेस ग्रुपच्या वतीने १०० कोटींचे पंचतारांकित हॉटेल उभारण्यात येणार आहे.हे हॉटेल विमानतळापासून २ किमी आणि समुद्रापासून अवघ्या १ किमी अंतरावर असेल.याशिवाय जयगड येथे आनंद महिंद्रा यांच्या फाईव्ह स्टार हॉटेलचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून ते लवकरच सुरू होईल. तसेच रत्नागिरी विमानतळाचे काम पूर्णत्वाकडे असून डिसेंबर ते जानेवारी दरम्यान 'एटीआर' प्रवासी विमानसेवा सुरू होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात 10 ते 12 हजार रोजगार निर्माण करणाऱ्या स्टील प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला असून 'आरआरपी' या सेमीकंडक्टर कंपनीला जागा उपलब्ध करून दिली जात आहे.निवेंडी, वाटद आणि मेर्वी येथे नव्या प्रदूषणमुक्त एमआयडीसी उभारल्या जात आहेत.उद्योजकांच्या सुविधेसाठी 'मिलाप' ॲप आणि 'मैत्री' पोर्टलच्या माध्यमातून पारदर्शक प्रशासकीय सेवा दिली जात आहे. तरुणांनी केवळ नोकरी मागणारे न राहता 'मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना' व 'विश्वकर्मा योजने'च्या माध्यमातून नोकरी देणारे बनावे, असे आवाहन डॉ. सामंत यांनी केले..
राज्यात 82 हजार कोटींचे करार
राज्यातील 17 जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत 1,837 करारांद्वारे 82,655 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून 1 लाख 55 हजार 389 रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. रत्नागिरीत पुढील वर्षी 5 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा संकल्प असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या परिषदेला उद्योग विभागाचे सहआयुक्त संदीप पाटील,अप्पर जिल्हाधिकारी मिनाक्षी कुंभार, प्रादेशिक अधिकारी वंदना खरमाळे,प्रांताधिकारी जीवन देसाई, विलास चाळके,राहुल पंडित यांच्यासह स्थानिक उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..