एलिफंटा ते नाणेघाट, व्हाया कल्याण! कसा होता प्राचीन व्यापाराचा 'कॉरिडोर'? सहा महिन्यांनंतर मोठी उकल

History of Ancient Business Trade : महाराष्ट्रातील इतिहासाची पाळंमुळं पाहायाला गेल्यास असे काही पुरावे समोर येतात, जे सातत्यानं विचार करायला भाग पाडतात. कैक शतकांपूर्वीच्या देवाणघेवाणीच्या पद्धती, व्यापार, दळणवळणाच्या सुविधा याबाबत फक्त अभ्यासकच नव्हे, तर सामान्यांमध्येसुद्धा प्रचंड कुतूहल पाहायला मिळतं. याच कुतुहलात आता भर पडली आहे ती म्हणजे एका नव्या उलगड्याची. भारतीय पुरातत्वं विभागाच्या वतीनं सुरु असणाऱ्या उत्खननामध्ये हा ऐतिहासिक ठेवा आणि त्याबाबतची उकल झाली आहे.
एका प्रतिष्ठीत वृत्तसमुहानुसार डॉ. अभिजित आंबेकर यांच्या नेतृत्त्वाअंतर्गत हे उत्खनन सुरु होतं, ज्यामध्ये आयात करण्यात आलेलं सिरॅमिक, काचेच्या वस्तू, नाणी, रोमन अँफोराचे तुकडे असे अवशेष सापडले आहेत. उत्खननातून साधारण 800 वर्षांपूर्वी नेमका व्यापारासाठी कोणता मार्ग अलंबला जात होता, याबाबतचा भुवया उंचावणारा खुलासा झाला आहे.
उत्खननानंतरच्या अध्ययनानुसार सागरी मार्गानं त्या काळात मोठा व्यापार केला जात असे. इथं समुद्रमार्गानं मालाची आयात होऊन तो आताच्या मुंबईनजीक असणाऱ्या एलिफंटा इथं उतरवला जात होता जिथून हा प्रवास थेट नाणेघाट आणि जुन्नरपर्यंत होत होता. एलिफंटा इथं उतरवण्यात आलेली सर्व सामग्री आणि माल त्या काळात उल्हास खाडीच्या वाटेनं कल्याणपर्यंत जाऊन पुढे नाणेघाट खिंडमार्गे जुन्नर आणि दख्खन पट्ट्यापर्यंतही पोहोचत असे. याच मार्गानं दख्खनमधून होणारी निर्यातसुद्धा केली जात होती, ज्यामध्येही सागरी मार्गाचा वापर केला जात होता.
एलिफंटा आणि परिसरात असणाऱ्या ऐतिहासिक गोष्टी, उत्खननातून सापडलेले अवशेष हे तिथं उदयास आलेल्य़ा आणि लोप पावलेल्या संस्कृतीबाबत भाष्य करतात. नाणेघाटाचंही असणारं ऐतिहासिक महत्त्वं यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतं. उत्खनन आणि निरीक्षणाच्या या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये प्रचंड आकाराची मोठी साठवण भांडी कुतूहलाचा विषय ठरत आहेत. शिवाय खडकात बांधलेल्या विटांच्या किंवा दगडात कोरलेल्या पाण्याच्या टाक्यासुद्धा अनेक तर्कांना वाव देत आहेत.
एलिफंटा हे मुंबईच्या गेट वे ऑफ इंडियापासून अवघ्या काही अंतरावर असणाऱ्या ऐतिहासिक ठिकाणी साधारण 7 गुंफा असून, त्या साधारण 60 हजार चौरस फुटांमध्ये पसरल्या आहेत. हिंदू आणि बौद्धधर्मीय शिल्प इथं पाहायला मिळतात. एलिफंटा इथं असणाऱ्या मुख्य गुहेत एकूण 26 स्तंभ असून त्यावर असणारं कोरिवकाम लक्षवेधी आहे. काही इतिहासकारांच्या मते एलिफंटाचं निर्माण कोंकण मौर्यांकडून करण्यात आलं होतं. तर, काही जाणकारांच्या मते या निर्मितीमध्ये पांडवांचं श्रेय होतं. 1980 मध्ये या ठिकाणाला युनेस्कोच्या या ठिकाणाला ऐतिहासिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलं होतं.
नाणेघाट हेसुद्धा एक ऐतिहासिक स्थळ असून, गतकाळातील एक प्रकारचा टोल वसुली नाका अशीच या ठिकाणाची ख्याती. सातवाहन काळातील शिलालेख इथं असून आणि इथं असणारं एत पुरातन रांजण ज्याचा वापर त्या काळात टोल वसुलीसाठी केला जात होता हे पाहणं एका वेगळ्याच काळात घेऊन जातं.