Marathi News
हिवरखेड एक गाव; तीन पक्ष अन्...; राज्यातील बड्या नेत्यांनाही या छोट्याशा गावात इतका Interest का?

Maharashtra Local Body Election : महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील अनेक घडामोडी सध्या लक्ष वेधत असताना यात आणखी एका वृत्ताची भर पडली आहे....   

सायली पाटील | Updated: Nov 21, 2025, 12:05 PM IST
जयेश जगड, झी मिडिया, अकोला : (Maharashtra Local Body Election) नगरपरिषदेच्या निवडणुकांदरम्यान राज्यात अनेक राजकीय घडामोडींना वेग मिळताना दिसत आहेत. फोडाफोडीचं राजकारणही डोकं वर काढत असतानाच राज्यातील एका अशा नगरपरिषदेची चर्चा सध्या पाहायला मिळत आहे, जिथं पहिल्यांदाच एक नवा आणि तितकाच उल्लेखनीय प्रयोग करण्यात आला आहे. 

पहिल्यांदाच नगरपरिषदेचा दर्जा अन् पहिल्या महिला नगराध्यक्ष...

राज्यात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये (Akola) अकोला जिल्ह्यातील हिवरखेड नगरपरिषद विशेष लक्ष वेधत आहे. इथं दशकांपासून नगरपरिषद दर्जासाठी सातत्याने लढा देणाऱ्या ग्रामस्थांच्या संघर्षाला यंदाच्या वर्षी यश मिळालं असून, ग्रामपंचायतीपासून नगरपरिषदेपर्यंतचा प्रवास करणारी सध्याच्या राज्यातील निवडणुकीतील ही एक मात्र नगरपरिषद आहे आणि पहिल्याच निवडणुकीत अध्यक्षपदाची धुरा महिलेकडे सोपवण्यात आली आहे. 

प्रमुख पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू

हिवरखेड नगरपरिषद अस्तित्वात आल्यानंतर सर्वच मुख्य पक्षांनी इथं मोर्चेबांधणी वेगानं सुरू केली आहे. भाजपनं त्यात बाजी मारत अनुभवी राजकारणी आणि जिल्हा परिषद सदस्या सुलभा दुतोंडे यांच्या नावावर विश्वास ठेवत त्यांच्या नावे अध्यक्षपदाची उमेदवारी जाहीर केली असून, त्यांच्या प्रचाराचा नारळही फोडण्यात आला आहे. शहरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली विकासकामे मार्गी लावू, असं आश्वासन भाजपनं यावेळी मतदारांना दिलं आहे. 

मतदारांची संख्या आणि विरोधात कोण उभं? 

हिवरखेड नगरपरिषद क्षेत्रात सुमारे 20173 मतदार असून अध्यक्षपदासाठी तब्बल 7 उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यामुळे अंतिम क्षणी अल्प मतांच्या फरकाने कोणाचं पारडं जड ठरणार, याकडे जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. सर्वच पक्षांनी बूथ पातळीवर शक्तीझोत लावण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, या नगरपरिषद निवडणुकीत आणखी एक राजकीय घडामोड चर्चेत आहे. ती म्हणजे सत्ताधारी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला, कट्टर विरोधक मानल्या जाणाऱ्या प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार बच्चू कडू यांनी स्थानिक पातळीवर दिलेला पाठिंबा. ही अभूतपूर्व युती सध्या मतदारांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली आहे. राज्यात दोन्ही पक्षांमध्ये कडवट भूमिका दिसत असतानाच, हिवरखेडमध्ये मात्र एकत्र येऊन निवडणूक लढवण्याच्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : शिंदेंच्या शिवसेनेनं पळवला भाजपचा उमेदवार; उमेदवारी अर्ज ही घेतला मागे 

पहिल्यांदा नगरपरिषदेचा दर्जा मिळालेल्या हिवरखेडमध्ये होत असलेली ही निवडणूक त्यामुळे राजकीय दृष्ट्या अधिक रंगतदार बनली असून, अंतिम निकाल कोणाच्या बाजूने झुकतो हे पाहण्यासाठी नागरिकांसह मातब्बर राजकारणीसुद्धा उत्सुक आहेत असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. 

FAQ

हिवरखेडला यावर्षी काय विशेष दर्जा मिळाला?
होय, दशकभराच्या संघर्षानंतर हिवरखेडला पहिल्यांदाच नगरपरिषदेचा दर्जा मिळाला आहे. राज्यातील सध्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ग्रामपंचायतीतून थेट नगरपरिषद झालेली ही एकमेव जागा आहे.

हिवरखेडमध्ये एकूण मतदार किती आहेत?
हिवरखेडमध्ये एकूण सुमारे 20173 मतदार आहेत.

भाजपने कोणाला उमेदवारी दिली आहे?
भाजपने सुलभा दुतोंडे (जिल्हा परिषदेच्या अनुभवी सदस्या) यांना अध्यक्षपदाची उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यांचा प्रचाराचा नारळही फोडण्यात आला आहे.

