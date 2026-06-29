विधीमंडळ अधिवेशन सुरू असताना, विधानभवन उडविण्याची धमकी, एकच खळबळ

मुंबई : राज्याचे विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच विधानभवन उडवून देण्याची धमकीचा ई-मेल आल्याने सुरक्षा यंत्रणांची तारांबळ उडाली. पण सखोल चौकशी केल्यानंतर हा फसवा ई-मेल असल्याचे स्पष्ट झाले. विधान भवन उडवून देण्याची धमकी देणारा ई-मेल शुक्रवारी २६ जून रोजी प्राप्त झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. शुक्रवारी सकाळी ८ वाजून ११ मिनिटांनी विधान भवनाला ई-मेल असल्याची सूत्रांनी माहिती दिली.
दरम्यान, शुक्रवारी विधिमंडळ अधिवेशनाला मोहरमची सुट्टी असल्याने फार मोठा गोंधळ टळला. हा मेल प्राप्त झाल्यावर सुरक्षा यंत्रणा त्वरित कामाला लागल्या. त्यांनी संबंधित परिसर जलदगतीने पिंजून काढला. तसेच विविध भागांची तपासणी केली.
या ई-मेलमध्ये विधान भवनासोबतच विधानभवन मेट्रो स्टेशन, मंत्रालय आणि स्टॉक एक्सचेंज देखील बॉम्बस्फोट घडवून उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली होती. सुरक्षा यंत्रणांनी आणि सायबर पोलिसांनी आलेल्या ई-मेलची सखोल चौकशी केली, त्यानंतर त्यांच्या निदर्शनास आले की हा हॉक्स म्हणजे फसवा ई-मेल होता. त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी सुटकेचा निश्वास सोडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, विधीमंडळ अधिवेशनाला शुक्रवारी मोहरमची सुट्टी होती, तसेच शनिवार आणि रविवार असे तीन दिवस सुट्टी आल्याने सुरक्षा यंत्रणांना तपासणी करण्यास सोपे झाले. दरम्यान, विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना मोठ्या प्रमाणात या भागात गर्दी असते. आमदार, विधीमंडळातील कर्मचारी, पत्रकार आणि काही अभ्यागत या भागात मोठ्या संख्येने उपस्थित असतात. त्यांच्या सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस फौजफाटाही या ठिकाणी तैनात केलेला असतो. पण सुट्टी असल्याने ही गर्दी या भागात नसल्याने सुरक्षा यंत्रणांना सर्च ऑपरेशन करणे सोपे झाले.
दरम्यान, आज सकाळी जेव्हा विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशाला तीन दिवसांच्या सुट्टीनंतर सुरू झालेल्या अधिवेशनापूर्वी पोलिसांकडून कडक एसओपींसोबतच विधिमंडळ परिसरातील कसून तपासणी करण्यात आल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली. प्रत्येक व्यक्तीवर पोलिसांची करडी नजर होती. तसेच येणाऱ्या जाणाऱ्यांची कसून तपासणी करण्यात आली, तेव्हाच त्यांना विधीमंडळ परिसरात सोडण्यात आले. यामुळे काही काळ या ठिकाणी गर्दी झाली होती. पण एका सुरक्षा तपासणी झाल्यानंतर अभ्यागतांना विधिमंडळ परिसरात सोडण्यात आले.
तसेच या भागात पोलिसांना अलर्ट मोडवर राहण्याचा सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. सध्या विधीमंडळ परिसरात प्रवेशासाठी बायमेट्रीक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. त्यामुळे पास सिस्टीम बंद करून नेमके कोण विधीमंडळात जाणार आहेत. याची पूर्व कल्पना विधीमंडळ प्रशासनाला असते.
यापूर्वी विधिमंडळ परिसरात दोन आमदाराच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यात गोपीचंद पडळकर आणि जितेंद्र आव्हाड या आमदारांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाची आणि नंतर हाणामारी झाली होती. त्यानंतर विनाकारण परिसरात फिरणाऱ्यांवर प्रशासनाने बंदी घातली आहे.