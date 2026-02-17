English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिमग्याला गावी जायाचं...! होळीसाठी मध्य रेल्वेकडून 186 विशेष गाड्यांची सोय, बुकिंग कधी पासून सुरु?

Indian Railway Holi Special Trains 2026 : होळी सणानिमित्त आपल्या गावी आणि शहरात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. दरवर्षी होळीला प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने 186 विशेष ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Feb 17, 2026, 09:55 AM IST
शिमग्याला गावी जायाचं...! होळीसाठी मध्य रेल्वेकडून 186 विशेष गाड्यांची सोय, बुकिंग कधी पासून सुरु?
Indian Railway Holi Special Trains 2026 : होळी आणि शिमग्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वेने 186 विशेष ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये 94 होळी विशेष ट्रेन आणि 92 नियमित विशेष ट्रेनचा समावेश आहे. विशेष ट्रेन मुंबई-नागपूर, सावंतवाडी रोड, बनारस, गोरखपूर, समस्तीपूर, दानापूर तसेच पुणे-नागपूर, हजरत निजामुद्दीन व दानापूर या मार्गावर धावणार आहेत.

होळी स्पेशल गाड्यांचे बुकिंग कधी सुरू होणार? 

विशेष ट्रेनमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-नागपूर आठवड्यातून दोनदा, सीएसएमटी-सावंतवाडी रोड साप्ताहिक ट्रेन, सीएसएमटी-गोरखपूर दैनंदिन ट्रेन, लोकमान्य टिळक टर्मिनस-सावंतवाडी रोड व बनारस विशेष ट्रेन, तसेच समस्तीपूर व दानापूर मार्गावरील सेवांचा समावेश आहे. नागपूर, पुणे-दानापूर, पुणे-गोरखपूर, पुणे-गाझीपूर सिटी आणि पुणे-हजरत निजामुद्दीन मार्गावरही अतिरिक्त गाड्या धावणार आहेत. विशेष गाड्यांचे आरक्षण बुधवार 18 फेब्रुवारीपासून आरक्षण केंद्रांवर तसेच आयआरसीटीसी संकेतस्थळावर सुरू होणार आहे. आरक्षित नसलेल्या डब्यांसाठी तिकीट बुकिंग युटीएस प्रणालीद्वारे तसेच रेल वन अॅपद्वारे करता येईल. प्रवाशांनी वेळापत्रक व थांबे यांची सविस्तर माहिती संकेतस्थळार उपलब्ध आहे.

कोकण रेल्वे मार्गावर किती जादा फेऱ्या?

मध्य रेल्वेने मुंबई-सावंतवाडी रोड दरम्यान एकूण 8 विशेष फेऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई सीएसएमटी आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून प्रत्येकी दोन फेऱ्या (दोन्ही बाजूंसह) चालवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शिमग्यासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
 

सावंतवाडी स्पेशल ट्रेनचे वेळापत्रक आणि थांबे काय आहेत?

मुंबई सीएसएमटी-सावंतवाडी रोड विशेष (०११७१/०११७२) ही गाडी मुंबई सीएसएमटीहून 26 फेब्रुवारी आणि 5 मार्च रोजी गुरुवारी मध्यरात्री 12: 20 वाजता सुटून त्याच दिवशी दुपारी 12: 30 वाजता सावंतवाडी रोडला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात ती सावंतवाडी रोडहून त्याच दिवशी सांयकाळी 5 वाजून 20 मिनिटांनी सुटून दुसऱ्या दिवशी पहाटे 3: 45 वाजता सीएसएमटीला येईल. या गाडीला दादर, ठाणे, पनवेल, रोहा, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापूर रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ आदी स्थानकांवर थांबे असतील. त्याचप्रमाणे लोकमान्य टिळक टर्मिनस सावंतवाडी रोड (०१११९/०११२०) ही विशेष गाडी लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून 26 फेब्रुवारी व 5 मार्च रोजी रात्री 10: 15 वाजता सुटेल.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी 9: 30 वाजता ती सावंतवाडी रोडला पोहोचेल. परतीची गाडी 27 फेब्रुवारी आणि  6 मार्च रोजी सावंतवाडी रोडहून सांयकाळी 5: 20 मिनिटांनी सुटून दुसऱ्या दिवशी पहाटे 4: 05 वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनलला पोहोचेल असे कोकण रेल्वेने कळविले आहे.

होळी स्पेशल 2026: मुंबई-सावंतवाडी-मुंबई गाडीचे वेळापत्रक

गाडी क्रमांक कुठून-कुठे सुटण्याची वेळ पोहोचण्याची वेळ प्रवासाचे दिवस महत्त्वाचे थांबे
०११७१ मुंबई CSMT ते सावंतवाडी मध्यरात्री १२:२० दुपारी १२:३० २६ फेब्रुवारी, ५ मार्च दादर, ठाणे, पनवेल, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली
०११७२ सावंतवाडी ते मुंबई CSMT संध्याकाळी ५:२० पहाटे ३:४५ २६ फेब्रुवारी, ५ मार्च कुडाळ, सिंधुदुर्ग, राजापूर रोड, संगमेश्वर, रोहा
०१११९ LTT ते सावंतवाडी रात्री १०:१५ सकाळी ९:३० २६ फेब्रुवारी, ५ मार्च ठाणे, पनवेल, रोहा, खेड, चिपळूण, रत्नागिरी
०११२० सावंतवाडी ते LTT संध्याकाळी ५:२० पहाटे ४:०५ २७ फेब्रुवारी, ६ मार्च सिंधुदुर्ग, कणकवली, राजापूर, संगमेश्वर, दादर
Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

