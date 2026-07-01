/सर्व शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर; पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला GR, पावसाचा रेड अलर्ट

Holiday declared for all schools and colleges in Palghar : जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्रात दमदार पावसाने हजेरी लावली आहे. मुंबईसह उपनगरीय भागात देखील जोरदर पाऊस बरसत आहे. या पावसामुळे अनेक सखल भागात पाणी साचल आहे. त्यामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली. मुंबई, नवी मुंबईसह ठाणे , कल्याण , डोंबिवली तसंच रायगड , बुलढाणा या जिल्ह्यांत जोरदार पाऊस सुरु आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार 4 दिवस मुंबईसह कोकणाला 4 दिवस ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. त्यानुसार राज्यभरात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. पालघर जिल्ह्यात सर्व शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
पालघर जिल्ह्यात पावसाने धुमशान घातले आहे. पालघर जिल्ह्याला उद्या हवामान खात्याकडून पावसाचा रेड अलर्ट घोषित करण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यातील सर्व शाळा महाविद्यालय तसेच अंगणवाडी यांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. पालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदूराणी जाखड यांनी सुट्टीचा आदेश जारी केला आहे. 2 जुलै रोजी भारतीय हवामान विभागाने पालघर जिल्ह्यासाठी अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट जारी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, अंगणवाडी, आश्रमशाळा आणि आयटीआय संस्थांना सुट्टी जाहीर केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी मात्र कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामात सहकार्य करावे, असे आदेशात नमूद आहे. शिवाय प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि विनाकारण घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे.
पालघर जिल्ह्याला मध्यरात्रीपासून पावसाने झोडपलं. पावसाचा तडाखा बसल्याने पालघरच्या धुकटण गावात एका घराची भींत कोसळली आहे. यामुळे घरातील अन्नधान्य, कपडे तसंच घरातील सर्व साहित्यांचं नुकसान झालंय. तातडीनं पंचनामे करुन नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी गावक-यांनी केली आहे.
मुंबईत काल रात्रीपासून पावसाने जोरदार बॅटींग केली. तर, आज सकाळपासून मुंबईत ढगाळ वातावरण निर्माण झाले. तसंच हवामान विभागाने मुंबईला पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे आज दिवसभर मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.