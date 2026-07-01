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सर्व शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर; पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला GR, पावसाचा रेड अलर्ट

​ Palghar Monsoon Red Alert : पालघर जिल्ह्यात पावसाने थैमान घातले आहे. पालघर जिल्ह्याला रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यात  सर्व शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 01, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:01 PM IST
सर्व शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर; पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला GR, पावसाचा रेड अलर्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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सर्व शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर; पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला GR, पावसाचा रेड अलर्ट
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