/पुणे जिल्ह्यातील शाळांना सुट्टी देण्याबाबत मोठा निर्णय; नाशिकमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर

Pune School : मुंबई, ठाणे,रायगड आणि पुण्यातील घाट माथ्यावर पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आलं आहे. 7 जुलै रोजी देखील घाट माथ्यावर रेड अलर्ट असून बाकी काही ठिकाणी यल्लो अलर्ट देण्यात आलं आहे. यामुळे मुंबईसह पुण्यात पुढचे 48 तास महत्त्वाचे आहेत. पुण्यात पावसाचा कहर पहयाला मिळत आहे. 6 जुलै रोजी शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. यानंतर आता 7 जुलै रोजी देखील पावसाचा धोका कायम आहे. यामुळे प्रशासनाने पुणे जिल्ह्यातील शाळांना सुट्टी देण्याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुड्डी हा निर्णय जाहीर केला आहे.
पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुड्डी यांनी पत्रकार परिषद घेत अत्यंत महत्वाची माहिती दिली. पुणे शहराला 7 जुलै रोजी पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पश्चिम घाट परिसरातील शाळा बंद राहणार आहेत. खरबदारी म्हणून शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. पश्चिम घाट परिसरातील शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश जाही करण्यात आले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील मावळ मुळशी, भोर, वेल्हा आणि आंबेगाव तालुक्यातील म्हणजेच सह्याद्री घाट परिसरातील शाळा उद्याही बंद राहणार आहेत. मात्र, इतर तालुके आणि पुणे शहरातील शाळा मात्र उद्या सुरूच राहणार आहेत. पुणे शहरातील शाळांना सुट्टी देण्यात आलेली नाही.
नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आले आहे. लोणावळा पोलीस स्टेशन हद्दीतील किल्ले अतिवृष्टीमुळे पर्यटनासाठी तात्पुरते बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुणे जिल्ह्यात गेल्या 2 दिवसात 22 ठिकाणी दरड कोसळीच्या किरकोळ दुर्घटना घडल्यात आहेत. वरंधा घाट रस्ता वाहतुकीसाठी बंद आहे. अतिवृष्टीमुऴे एकूण 9 रस्ते वाहतुकीसाठी बंद आहेत.
नाशिकला 7 जुलै साठी ढगफुटी इशारा देण्यात आला आहे. नाशिक जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आपत्कालीन नियोजनाची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर केली. नाशिक शहर वगळून ग्रामीण भागात त्र्यंबक आणि इगतपुरी भागात शाळा आठवडे बाजार पूर्णपणे बंद राहणार आहेत.