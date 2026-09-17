/पुण्यात फक्त 11 लाखांत घर घेण्याची सुवर्णसंधी! म्हाडाच्या 4462 घरांच्या लॉटरीसंदर्भात मोठी अपडेट

पुणे म्हाडा लॉटरी : पुणे शहरात मालमत्तांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. पुण्यात दिवसेंदिव घरांच्या किंमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ होत आहे. अशातच म्हाडने पुण्यात 4462 घरांची बंपर लॉटरी जाहीर केली आहे. या लॉटरी संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. पुण्यात फक्त 11 लाखांत घर घेण्याची सुवर्णसंधी या लॉटरीच्या माध्यमातून उपलब्ध आहे.
म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या 4462 घरांच्या विक्रीसाठी 24 ऑगस्टपासून नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेस मंडळाने नुकतीच मुदतवाढ दिली, त्यानुसार इच्छुकांना आता 15 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज भरता येणार असून सोडतीचे नवीन वेळापत्रक मंडळाने जाहीर केले.
या वेळापत्रकानुसार 13 ऑक्टोबरऐवजी आता थेट 25 नोव्हेंबरला सोडत काढण्यात येणार आहे. पुणे मंडळाने 4462 घरांसाठी ऑगस्टमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करून 14 ऑगस्टपासून नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रियेस सुरुवात केली. सोडतीत 11 लाखांपासून 64 लाखांदरम्यानच्या किमतींच्या घरांचा समावेश आहे. नवीन वेळापत्रकानुसार 15 ऑक्टोबरला रात्री 11.59 पर्यंत इच्छुकांना नोंदणी करून अर्ज भरता येणार आहे. तर संगणकीय पद्धतीने अनामत रक्कम भरून अर्ज सादर करण्याची मुदतही 15 ऑक्टोबरला रात्री 11.59 पर्यंत असणार आहे.
महापालिकेच्या ताब्यातील जमीन वापरून पुणेकरांसाठी परवडणारी घरे उभारण्याचा महापालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत सहा ठिकाणी तब्बल 5053 सदनिका उभारण्याचा प्रस्ताव आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी जमीन मोफत उपलब्ध करून दिल्यास प्रत्येक सदनिकेची किंमत सुमारे 3.2 लाख रुपयांनी कमी होऊ शकते. त्यामुळे महापालिकेची जमीन वापरून नागरिकांना स्वस्त घर देणार आहे.