'पोलिसांमुळेच विषारी दारूने पुण्यात 16 जणांचा मृत्यू'; कोणी केला हा आरोप? 'आम्ही अगदी दारूने भरलेल्या...'

Hooch Liquor Death Case: पुण्यामध्ये विषारी दारुने मृत्यू झाल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर या प्रकरणात आता थेट पोलिसांवर आरोप करण्यात आला आहे. नेमकं कोण काय म्हणालंय पाहूयात...
Hooch Liquor Death Case: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात विषारी दारू प्यायल्याने तब्बल 16 जणांचा मृत्यू झालाय आणि या घटनेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. मात्र, पोलीस प्रशासनाने जर वेळीच दखल घेतली असती, तर ही दुर्घटना सहज टाळता आली असती, असा खळबळजनक आरोप शिरूरमधील शिवबा संघटनेने केला आहे.
पुण्याच्या ग्रामीण भागात अवैधरित्या तयार होणारी ही विषारी गावठी दारू थेट पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात सप्लाय केली जात होती. या गावठी दारूच्या भट्ट्यांवर आणि वाहतुकीवर कारवाई करण्यासाठी शिवबा संघटना आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी पोलिसांकडे वारंवार पुराव्यांसह तक्रारी केल्या होत्या. आम्ही अगदी विषारी दारूने भरलेल्या गाड्या पकडून देऊनही पोलिसांनी मुख्य आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ केली, असा आरोप शिवबा संघटनेचे माऊली घोडे यांनी केला आहे. जर दोन महिन्यांपूर्वीच पोलिसांनी या रॅकेटवर कडक कारवाई केली असती, तर आज या 16 जणांचे प्राण वाचले असते, असं शिवबा संघटनेचा कार्यकर्ता असलेल्या माऊली घोडे यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, दुसरीकडे पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या प्रकरणासंदर्भात बोलताना, "आमच्याकडे अहवाल आला आहे. त्यानुसार चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. प्राथमिक अहवालानुसार त्यांचा मृत्यू विषारी दारूमुळे झाल्याचं आढळून आले आहे. दारूमध्ये काही मिक्स असल्याचं जाणवत आहे याबाबत तपास सुरू आहे," सांगितलं. "पोस्टमार्टम रिपोर्ट आल्यानंतर मृत्यूचे कारण समोर आले आहेत," असंही पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं.
पिंपरी-चिंचवड पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यावरून तपास करत आहोत. हातभट्टी दारू विक्री प्रकरणी गुन्हा दाखल करत आहोत. तात्काळ याचा तपास युद्ध पातळीवर केला जाणार आहे. पूर्ण परिसराच्या तसेच जिथे घटना झाले आहे सीसीटीव्ही तपासात आहोत. आज रात्रीपर्यंत सगळे समोर येईल," असं पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले.
"पिंपरी-चिंचवडमध्ये काल हे लक्षात आल्यानंतर तपास केला. या प्रकरणीचे सगळे आरोपी पिंपरी-चिंचवड पोलीसांनी ताब्यात घेतले. 1 हजार केसेस अवैध दारूचे अवैध्यतेसंदर्भात पुणे पोलिसांनी कारवाई केल्या आहेत," असं पोलीस आयुक्त म्हणालेत. रोहित पवार यांनी ट्विट केलेले व्हिडिओची टाइम लाईन जुनी असल्याची माहिती मिळते मी ते व्हिडिओ बघितले नाही मात्र बघून चौकशी करणार, असंही पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणालेत.