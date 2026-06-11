/Crime New : नशेचं औषध पाजलं अन् 7 वीच्या मुलीवर पाशवी अत्याचार, 2 सख्ख्या भावांचा क्रूर प्रकार; घटनेनंतर खंडणीची मागणी

विशाल करोळे, छत्रपती संभाजीनगर, झी मीडिया : छत्रपती संभाजीनगर शहरातून माणुसकीला काळीमा फासणारी एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दोन सख्ख्या भावांनी मिळून सातवीत शिकणाऱ्या एका निष्पाप चिमुरडीला नशेचे औषध पाजले आणि तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. एवढ्यावरच न थांबता या नराधमांनी पीडितेचे नग्न फोटो आणि व्हिडिओ काढून तिच्या नातेवाईकांना व्हॉट्सॲपवर पाठवले आणि ते व्हायरल करण्याची धमकी देत लाखो रुपयांची खंडणी मागितली.याप्रकरणी उस्मानपुरा पोलीस ठाण्यात ''पोक्सो'', सामूहिक बलात्कार आणि खंडणीचा गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी दोन्ही नराधम भावांना बेड्या ठोकल्या आहेत.
कृष्णा सोळुंके आणि किशोर सोळुंके अशी अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपी भावांची नावे आहेत. पीडित अल्पवयीन मुलगी आणि आरोपींची आधीपासून ओळख होती. याच ओळखीचा गैरफायदा घेत आरोपींनी तिला एका रूमवर नेले. तिथे तिला शीतपेयातून किंवा अन्नातून नशेचे औषध पाजले. मुलगी बेशुद्ध झाल्यानंतर या दोन्ही नराधम भावांनी तिच्यावर पाशवी अत्याचार केला.अत्याचार करताना या नराधमांनी चिमुरडीचे मोबाईलमध्ये नग्न फोटो आणि व्हिडिओ शूट केले. त्यानंतर हे व्हिडिओ मुलीच्या आत्याच्या मोबाईलवर पाठवून दिले. "जर आम्हाला पैसे दिले नाहीत, तर हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करून तुमच्या कुटुंबाची बदनामी करू," अशी धमकी देत त्यांनी खंडणी मागण्यास सुरुवात केली. या प्रकारामुळे पीडितेचे कुटुंब पुरते हादरून गेले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेता आरोपींचा माग काढला आणि टीव्ही सेंटर भागातील एका बारमधून या दोन्ही आरोपींना मद्यधुंद अवस्थेत रंगेहात ताब्यात घेतले. उस्मानपुरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घटना घडल्याने जवाहरनगर पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना पुढील कारवाईसाठी ताब्यात घेतलं आहे.
हा सर्व गुन्हा उस्मानपुरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडल्यामुळे जवाहरनगर पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना पुढील कारवाईसाठी उस्मानपुरा पोलिसांच्या स्वाधीन केले. उस्मानपुरा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संग्राम ताठे यांनी गुन्हा दाखल करून दोन्ही आरोपींना न्यायालयात हजर केले आहे. या गंभीर प्रकरणात पोलीस आता पुढील कायदेशीर तपास करत आहेत. पोलीस ठाण्यात 'पोक्सो', सामूहिक बलात्कार आणि खंडणीचा गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी दोन्ही नराधम भावांना बेड्या ठोकल्या आहेत.