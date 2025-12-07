English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
इनोव्हा कार 1200 फूट खोल दरीत कोसळली आणि... नाशिकच्या सप्तशृंगी घाटात भयानक अपघात; 5 जण जागीच ठार

नाशिकमध्ये भयानक अपघात झाला आहे. कार1200 फूट खोल दरीत कोसळली आहे. यात 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Dec 7, 2025, 07:52 PM IST
Nashik Accident News : नाशिकमध्ये भयानक अपघात झाला आहे. इनोव्हा कार 1200 फूट खोल दरीत कोसळली आहे. या अपघातात 5 जण जागीच ठार झाले आहे. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले असून, घटास्थळी बचाव कार्य सुरु आहे. या अपघात नेमका कसा झाला याची कोणहीती माहिती समोर आलेली नाही. 

नाशिकच्या सप्तशृंगी गड येथील घाट मार्गावर ही भीषण अपघाताची घटना घडली आहे.  रतनगड परिसरातील (पिकनिक पॉईंट) येथे एक इनोव्हा कार सुमारे 1000 ते 12000 फूट खोल दरीत कोसळली आहे. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली असून मृतांमध्ये दोन महिला व तीन पुरुषांचा समावेश आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, वाहन क्रमांक MH 15 BN 0555 हे आज दुपारी सप्तशृंगी गडावर दर्शनासाठी येत असताना अपघातग्रस्त झाले. सदर वाहनात एकूण सात प्रवासी असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यापैकी पाच जणांचा अपघातात मृत्यू झाला असून उर्वरित दोघांविषयी अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.

अपघाताची माहिती मिळताच  नांदुरी व सप्तशृंगी गड येथील स्थानिक ग्रामस्थ, पोलीस, आपत्कालीन पथक व आपत्ती व्यवस्थापन पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. दरीत कोसळलेल्या वाहनातील मृतदेह बाहेर काढण्याचे बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू असून, अद्याप मृतांची ओळख पटलेली नाही. मृतांची ओळख पटलेली आहे. सर्व मृत हे हे नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत येथील चिंचखेड गावातील असल्याचे समजते.  मृतांची नावे अद्याप समजू शकलेली नाहीत. 

नाशिक-पुणे महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे. संगमनेरच्या घारगाव परिसरात वाहतूक कोंडी झाली आहे.  शनिवार, रविवारची सुट्टी असल्याने  2 ते 3 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.  स्थानिक दहा ते पंधरा तरुण वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. 
 

