अचानक वादळ आलं आणि होत्याचं नव्हतं झालं; धार्मिक कार्यक्रमात 6 जणांचा मृत्यू

Sangali News : सांगलीतून मोठी बातमी समोर येत आहे. वादळी वाऱ्यापासून बचावासाठी घेतलेला आसराच ठरला मृत्यूचं कारण. 10 जण गंभीर जखमी तर 6 भाविक ठार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.
वादळी वाऱ्याने चिरावीटाची भिंत कोसळून सहा भाविक जागेचा ठार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. तर दहा भाविक जखमी देखील झाले आहेत. सांगलीच्या जत तालुक्यातील मोटेवाडी येथे ही दुर्घटना घडली आहे. मोटेवाडी येथे मुरगुबाई देवीच्या कार्यक्रमानिमित्ताने मोठ्या संख्येने भाविक दाखल झाले होते. दरम्यान सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास प्रचंड वादळी वारा व पाऊस सुरू झाला, त्यामुळे या ठिकाणी असणाऱ्या भाविकांनी जवळच सुरू असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी आसरा घेतला.
दरम्यान यावेळी वादळी वाऱ्यामुळे भले मोठे पत्र्याच्या शेड पुढून थेट चिरावीटाच्या भिंतीवर येऊन पडलं आणि ज्यामुळे भिंत या ठिकाणी असणाऱ्या भाविकांच्या अंगावर कोसळली ज्यामध्ये सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर दहा ते बारा हे भाविक जखमी झाले आहेत. जखमींना जतच्या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. तर याठिकाणी करण्यात आलेल्या बांधकाम ही निकृष्ट दर्जाचे केल्याने ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप आता स्थानिक नागरिकांच्याकडून करण्यात येत आहे. मात्र या घटनेमुळे जत तालुक्यामध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. कोकणातुन मुंबईला निघालेल्या चाकरमान्यांच्या कारला अपघात झाला आहे. महाड तालुक्यातील चांढवे गावाजवळची घटना घडली आहे. भरधाव कारची उभा असलेल्या कंटेनरला धडक दिली आहे. कार कंटेनरच्या मागे घुसली, अपघातात कारचे मोठे नुकसान झाले आहे. कारमधील सर्व पाच प्रवासी गंभीर जखमी असून एकाचा मृत्यू झाला आहे. जखमींवर महाडच्या ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये उपचार सुरू