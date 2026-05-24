/महाराष्ट्रात श्वानांचा सुळसुळाट! तीन महिन्यात किती जणांना कुत्र्यांनी घेतलाय चावा? समोर आला हादरवणारा आकडा

Dog Attack in Maharashtra : गेल्या काही दिवसांपासून श्वानांचा चावण्याची घटना दिवसेंदिवस वाढत आहे. असं असताना महाराष्ट्रातील आकडेवारी समोर आली आहे.
राज्यात सध्या भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव कमालीचा वाढला आहे. गल्लीबोळापासून ते मुख्य रस्त्यांपर्यंत मोकाट श्वानांनी उच्छाद मांडला असून, निष्पाप नागरिकांना आपले लक्ष्य बनवले आहे. समोर आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच केवळ तीन महिन्यांत ४ लाख ९९ हजार ५५३ श्वानदंशाच्या घटनांची नोंद झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या तीन महिन्यांत रेबीजमुळे १९ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार, रेबीजमुळे झालेल्या एकूण 19 मृत्यूंपैकी सर्वाधिक 9 मृत्यू एकट्या पुणे जिल्ह्यात झाले आहेत. याशिवाय ठाणे (२), मुंबई (१), सांगली (१), सातारा (१), रायगड (१), छत्रपती संभाजीनगर (१), चंद्रपूर (१), नागपूर (१) आणि वर्धा (१) या जिल्ह्यांमध्येही रेबीजमुळे रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
गेल्या काही वर्षांत श्वानदंशाच्या घटनांमध्ये सातत्याने मोठी वाढ होत आहे.
2024 मध्ये राज्यात 11.41 लाख गुन्हे/केस नोंदवले गेले होते.
2025 मध्ये हा आकडा थेट 15.19 लाखांवर पोहोचला.
2026च्या सुरुवातीलाच केवळ 90 दिवसांत 5 लाखांचा टप्पा पार झाल्याने परिस्थिती किती हाताबाहेर गेली आहे, हे स्पष्ट होते.
शहरी भागाचा विचार केल्यास, मुंबईत दरवर्षी 1.30 लाखांहून अधिक लोकांना कुत्रे चावत आहेत. तर वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रात जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2026 मध्ये दररोज सरासरी 166 श्वानदंशाच्या घटना समोर आल्या आहेत. अगदी नुकतेच लातूरमध्येही साडेचार महिन्यांत 9789 लोकांना कुत्र्यांनी चावा घेतल्याचे उघड झाले असून एका २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला आहे.
राज्य आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत महाराष्ट्रात कुत्रा चावण्याच्या 4.88 लाखांहून अधिक घटनांची नोंद झाली आहे. तथापि, प्राणी कल्याण कार्यकर्त्यांनी पुनरुच्चार केला आहे की कुत्रा चावण्याच्या घटनांची नोंद करण्याची पद्धत चुकीची आहे, ज्यामुळे वास्तविक संख्येपेक्षा अनेक पटींनी जास्त आकडेवारी दर्शवली जाते आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते.