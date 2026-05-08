Pune Crime : एकतर्फी प्रेमाचा भयानक अंत, तरुणीला संपवणार होता पण आधीच...

Pune Crime News : एकतर्फी प्रेमाचा भयंकर शेवट झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ज्या तरुणीवर एकतर्फी प्रेम केलं तिला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. या बाबतीत जेलमध्ये गेला आणि बाहेर आल्यावर त्याचाच करुण अंत झाला.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये एकतर्फी प्रेमातून घडलेल्या थरारक हत्याकांडाने संपूर्ण शहर हादरलं आहे. पाच महिन्यांपूर्वी ज्या तरुणाने आपल्या प्रेयसीवर चाकूने जीवघेणा हल्ला करत तिच्या हत्येचा प्रयत्न केला होता, त्याच तरुणाची आता भररस्त्यात चाकू आणि चॉपरने निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित तरुण अवघ्या पाच दिवसांपूर्वीच जामिनावर जेलमधून बाहेर आला होता. मृत तरुणाचं नाव सुभान हमीद शेख असं असून, त्याचं एका तरुणीवर एकतर्फी प्रेम होतं. मात्र, तरुणीने त्याला सातत्याने नकार दिला होता. याच कारणातून काही महिन्यांपूर्वी सुभानने संतापाच्या भरात तिच्यावर जीवघेणा हल्ला केला होता. त्या प्रकरणात तो जेलमध्ये होता. मात्र, जामिनावर बाहेर आल्यानंतर तो पुन्हा आपल्या मुलीला इजा पोहोचवू शकतो, अशी भीती तरुणीच्या कुटुंबाला होती.
दरम्यान, “तिचा नाद सोड, अन्यथा परिणाम वाईट होतील,” अशी धमकी दिल्यानंतर हा वाद अधिक चिघळला आणि गुरुवारी रात्री अकराच्या सुमारास सुभानवर चाकू आणि चॉपरने सपासप वार करण्यात आले. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या सुभानचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. या प्रकरणी काळेवाडी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत विशाल सूर्यवंशी आणि अनिकेत सूर्यवंशी या दोन आरोपींना अटक केली आहे.
या प्रकरणी काळेवाडी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत विशाल सूर्यवंशी आणि अनिकेत सूर्यवंशी या दोन आरोपींना अटक केली आहे. गुरुवारी रात्री अकराच्या सुमारास हा वाद विकोपाला गेला. विशाल सूर्यवंशी आणि अनिकेत सूर्यवंशी यांनी सुभान शेख आणि त्याचा साथीदार अर्षद रमजान शेख यांच्यावर चाकू आणि चॉपरने हल्ला केला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यात सुभान गंभीर जखमी झाला. त्याच्या हातावर, पोटावर आणि मानेवर सपासप वार करण्यात आले.
रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या सुभानला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच काळेवाडी पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला आणि काही तासांतच विशाल सूर्यवंशी आणि अनिकेत सूर्यवंशी यांना अटक केली. सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास काळेवाडी पोलीस करत आहेत.
या प्रकरणी पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी कल्याणच्या महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून कराटे प्रशिक्षकाला गिरीश वाघमारे याला अटक केली आहे ९ वर्षाची ही मुलगी या कराटे प्रशिक्षणाकडे कराटे प्रशिक्षण घेत होती. त्याच वेळेस त्याने तिच्यासोबत हे असे कृत्य केलं. या संदर्भाची माहिती मुलीने आपल्याला घरच्यांना दिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. आरोपी वाघमारे याला कल्याणच्या सत्र न्यायालयात हजर केले होते त्याला 14 दिवसाची पोलीस कोठडी देण्यात आली असून आणखी आरोपी वाघमारे यांनी काही कृत केले आहेत का हे तपासात समोर येणार.