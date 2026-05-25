/काळीज पिळवटून टाकणारी घटना! पोटच्या चार पोरांना विहिरीत फेकून बापानेही संपवली जीवनयात्रा

Crime News : मन हेलावणारी घटना समोर आली आहे. जमोद तालुक्यात बापानेच हसतं खेळतं कुटूंब संपवलं आहे. पण यामागील वेदना अतिशय खोलवर आहे. नेमकं असं काय झालं की बापाला टोकाचा निर्णय घ्यावा लागेल.
जळगावात जामोद तालुक्यातील राजुरा धरण परिसरात असलेल्या एका शेतातील विहिरीत एकाच कुटुंबातील पाच मृतदेह सापडले आहेत. जामोद येथील काळीज पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. पोटच्या चार पोरांना विहिरीत फेकून बापानेही जीवनयात्रा संपवली आहे. जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुरा धरण परिसरात असलेल्या एका शेतातील विहिरीत पाच मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे.
जळगाव जामोद तालुक्यातील भाले अंजन गावातील विजय मुसा किराडिया याने आपली मुले प्रित किराडिया, प्राची किराडिया, पूर्वी किराडिया आणि पियुष किराडिया या चार मुलांसह आत्महत्या केली आहे. राजुरा धरण परिसरातील विहिरीत आधी मुलांना ढकलून नंतर स्वतः आत्महत्या केली आहे. विजय किराडिया यांनी गळफास लावून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये त्यांनी गळफासाकरिता लावलेली दोरी तुटली आणि ते थेट विहिरीत कोसळले.
पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काल या व्यक्तीची पत्नी घरगुती वादातून माहेरी निघून गेली होती . आज सकाळी हा व्यक्ती घरातील घरकाम करत असताना या व्यक्तीला त्याच्या वडिलांनी " तू स्वतः काम का करतो तुझी बायको कुठे गेली..?" असं विचारलं असता घरगुती भांडणातून विजय किराडीया याने आपल्या चारही मुलांना विहिरीत ढकलून स्वतःही आत्महत्या केली आहे. घटनास्थळी पोलीस पोहोचले असून मृतदेह बाहेर काढून जळगाव जामोद ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी आणण्यात आले आहे. जळगाव जामोद पोलीस पुढील तपास करत आहे.
नाशिकच्या बागलाण तालुक्यातील राहुड येथे कर्जबाजारीपणा, बदलते हवामान आणि शेतीमालाला मिळणाऱ्या कवडीमोल दरांच्या विवंचनेत अडकलेल्या शेतकऱ्याने गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवल्याची हृदयद्रावक घटना उघडकीस आली आहे. गुलाब केशव निकम असे मृत शेतकऱ्याचे नाव असून, त्यांच्या निधनाने राहुडसह काटवन परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. गुलाब निकम यांची स्वतःची सुमारे तीन एकर शेती कसून पत्नी व तीन मुलांसह कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. शेतीच्या उत्पन्नावरच संसाराचा गाडा हाकणाऱ्या निकम यांच्यावर घरासाठी घेतलेल्या कर्जाचा डोंगर वाढत चालला होता. त्यातच बदलत्या हवामानामुळे शेतीचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले होते.
यंदाच्या हंगामात त्यांनी कांदा पिकाची लागवड केली होती. मात्र परतीच्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब झाला. उरलेला कांदा बाजारात विकला असता त्याला मातीमोल भाव मिळाल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी आणखी तीव्र झाली होती.नातेवाईकांकडून घेतलेले हातउसने पैसे कसे फेडायचे, घरखर्च कसा चालवायचा आणि तीन मुलांचे विवाह कसे उरकायचे, या चिंतेने ते सतत विवंचनेत राहत होते. वाढते कर्ज आणि अपुरे उत्पन्न यामुळे ते मानसिक तणावाखाली असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. दरम्यान, जनावरांना चारा टाकण्यासाठी ते काल गावाशेजारील खळ्यात गेले होते.
रात्री ते शेतातच थांबले होते मात्र सकाळी उशिरापर्यंत घरी न परतल्याने मुलगा चेतन निकम हा खळ्याकडे गेला असता वडिलांनी गळफास घेतल्याचे त्याच्या निदर्शनास आले. हा प्रकार पाहताच त्याने आरडाओरड केल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.नातेवाईकांच्या मदतीने मृतदेह नामपूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आला. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात येऊन राहुड गावात अत्यंत शोकाकुल वातावरणात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.