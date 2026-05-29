गोपाळगड किल्ल्यावर 'आंब्या'वरून राडा! दोन आंबे उचलले म्हणून पर्यटकांना डांबले; मालकीचा वाद पुन्हा चिघळला

Guhagar : गुहागरमधील गोपाळगडावरील धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पर्यटकांनी दोन आंबे घेतले म्हणून त्यांना डांबून ठेवण्याचा प्रकार समोर उघडकीस आला आहे.
रविंद्र कोकाटे, गुहागर / रत्नागिरी, झी मीडिया : गुहागरमधील ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्यावर दोन आंबे उचलल्याच्या कारणावरून पर्यटकांना किल्ल्याचा मुख्य दरवाजा लावून डांबून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.या घटनेमुळे गोपाळगड किल्ल्यावर पर्यटकांवर दबावतंत्र आणले जात असल्याचे उघड झाले असून,किल्ल्याच्या मालकीचा प्रश्न पुन्हा एकदा अत्यंत गंभीर वळणावर येऊन पोहोचला आहे.या प्रकारानंतर संपूर्ण गुहागर तालुक्यात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, स्थानिकांमध्ये वाद उफाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..
काही पर्यटक गोपाळगड किल्ल्याला भेट देण्यासाठी आले होते. किल्ल्याच्या आवारात असलेल्या झाडावरून त्यांनी केवळ दोन आंबे उचलले. मात्र, याच गोष्टीचा राग अनावर होऊन किल्ल्यात आंब्याची बाग चालवणाऱ्या व्यक्तीने थेट किल्ल्याचे गेट लावून पर्यटकांना आतच रोखून धरले आणि त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. "हा किल्ला आमच्या खाजगी मालकीचा आहे," असा दावा यावेळी बाग चालवणाऱ्या व्यक्तीने केला. या अरेरावीला पर्यटकांनीही चोख उत्तर दिले. "गोपाळगड किल्ला हा सरकारी आहे, म्हणूनच आम्ही आंबे उचलले. जर ही तुमची खाजगी जागा आहे, तर तुम्ही किल्ल्याबाहेर तसा तुमच्या नावाचा बोर्ड का लावला नाही?" असा संतप्त सवाल पर्यटकांनी उपस्थित केला. यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये मोठी हुज्जत झाली.
विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षीच सरकारने हा किल्ला आपल्या ताब्यात घेतला होता.असे असतानाही पुन्हा एकदा खाजगी मालकीचा दावा सांगत पर्यटकांना धमकावल्याने प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.या घटनेचा व्हिडिओ आणि माहिती वाऱ्यासारखी पसरताच गुहागरमध्ये पर्यटकांच्या सुरक्षेबाबत आणि खाजगी दाव्यांबद्दल तीव्र असंतोष पसरला आहे.या वादामुळे परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये,यासाठी आता प्रशासनाला आणि पुरातत्व विभागाला यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागणार आहे.
यंदा अवकाळी पावसामुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांचे खूप नुकसान झाले. यंदा सुरुवातीला आंब्याला चांगला मोहोर आला होता. नंतर अवकाळी पावसामुळे आंब्याचे नुकसान झाले. त्यामुळे यंदा आंबा कमी प्रमाणात पाहायला मिळाला. तसेच आता मे महिन्याच्या शेवटी विजांच्या कडकडाटटासह वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 31 मे पर्यंत वादळी स्थिती राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर पुढील तीन दिवसांमध्ये उष्णतेच्या लाटेबरोबर वादळी पावसाचा मारा सहन करावा लागणार आहे. ही वादळी स्थिती 29 मे ते 31 मे पर्यंत राहणार आहे. दरम्यान या काळात रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे किंवा विजांचा कडकडाट,ढगांचा गडगडात सातत्याने सुरू राहील असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवला आहे..