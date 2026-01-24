महाराष्ट्रात सोनं चांदीच्या किंमतीत भयानक दरवाढ! आजपर्यंत सगळे विक्रम मोडले, सोनं चांदीच्या अचानक किंमती वाढण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल

Gold Silver Price : सोने आणि चांदीच्या किमतीतील वाढ थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सोनं चांदीच्या किंमतीत भयानक दरवाढ झाली आहे. सोनं चांदीच्या आजपर्यंत सगळे विक्रम मोडले आहेत. सोन्याच्या दरात 3,200 रुपये तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. सोनं चांदीच्या अचनाक किंमती वाढण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल.
महाराष्ट्रातील जळगावच्या सुवर्णनगरीमध्ये सोन्या आणि चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. सोन्याच्या दरात 3 हजार 200 रुपयांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजार रुपयांची वाढ झाली. सोन्याचे दर जीएसटी सह 1 लाख 62 हजार 800 रुपये वर चांदीचे दर जीएसटीसह 3 लाख 50 हजार 500 रुपयांवर पोहोचले आहेत. सोन्याचे दर आज पर्यंत ऐतिहासिक उंचीवर पोहोचलेले आहेत. सलग चार-पाच दिवसापासून सोन्याचांदीच्या भावात सातत्याने तेजी आहे. या दरांनी आजपर्यंत सगळे विक्रम मोडलेले आहेत. लग्न सराई काळात सोन्या चांदीच्या दरात सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे ग्राहक अस्वस्थ झाले आहेत.
सोनं चांदीचे दर वाढण्याचे मुख्य कारण अमेरिका-इराणमधील संघर्ष. या दोन देशांतील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर तणावस्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिका-इराण संघर्ष आणि युक्रेन युद्धाच्या वाढत्या व्याप्तीमुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय म्हणून चांदीकडे वळले आहेत. सोलार पॅनल, इलेक्ट्रिक वाहने आणि एआय डेटा सेंटर्समध्ये चांदीच्या वापरांमुळे चांदीचा तुटवडा जाणवत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरच्या तलनेत भारतीय रुपयाची घसरण झाली. परिणामी, आयात होणारी चांदी देशांतर्गत बाजारात अधिक महागली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची ऐतिहासिक घसरण झाल्यामुळे आयात होणारी चांदी देशांतर्गत बाजारात अधिक महागली आहे. पुरवठा अडचणी कायम राहिल्याने चांदी 4 लाखापर्यंत तर सोन्याचे दर 1 लाख 80 हजार च्या पोचण्याची शक्यता सुवर्ण व्यवसाय यांनी वर्तवलेली आहे.