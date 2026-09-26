/AC कोचची काच फोडून कसा आला दगड? नागपूर-मुंबई दुरंतो एक्स्प्रेसमधील काळजात धडकी भरवणारा व्हिडीओ समोर!

नागपूरहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या दुरंतो एक्स्प्रेसवर वर्धा परिसरात शुक्रवारी रात्री दगडफेक झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेत ट्रेनच्या एसी कोचच्या काचा फुटल्या. प्रवासी जेवण करत असताना अचानक दगडफेक झाल्याने काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेनंतर ट्रेन वर्धा स्थानकावर थांबवण्यात आली आणि रेल्वे पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. दगडफेक नेमकी कोणी आणि कोणत्या कारणासाठी केली?, याचा तपास सुरू आहे. काय घडलंय नेमकं? कसा सुरुय या घटनेचा तपास? सविस्तर जाणून घेऊया.
ट्रेन क्रमांक 12290 दुरंतो एक्स्प्रेस शुक्रवारी रात्री सुमारे 8 वाजता नागपूरहून मुंबईकडे रवाना झाली होती. वर्धा परिसरातून ट्रेन जात असताना अचानक अज्ञात व्यक्तीने ट्रेनवर दगडफेक केल्याचे समोर आले. या घटनेमुळे ट्रेनमधील प्रवाशांमध्ये काही काळ घबराट निर्माण झाली.
दगडफेकीचा सर्वाधिक परिणाम ट्रेनच्या B4 या AC बोगीवर झाला. दगड लागल्याने या बोगीतील काचा खराब झाल्या. प्रवासी आपल्या जागेवर जेवण करत असताना अचानक दगडफेक झाल्याने नेमके काय घडले, हे सुरुवातीला अनेकांना समजले नाही. त्यानंतर काचा फुटल्याचे लक्षात आल्यानंतर प्रवाशांमध्ये खळबळ उडाली.
Nagpur Mumbai Duranto Express was attacked by stone. #DurantoExpress #NagpurMumbaiDurantoExpress #IndianRailway pic.twitter.com/g86z8ZffiO— Sonu Kanojia (@NNsonukanojia) September 26, 2026
घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने दुरंतो एक्स्प्रेस वर्धा स्थानकावर थांबवली. तेथे रेल्वे सुरक्षा यंत्रणेकडून घटनेची माहिती घेण्यात आली. दगडफेकीच्या घटनेबाबत वर्धा येथील RPF पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वर्धा परिसरात एका अज्ञात व्यक्तीने ट्रेनच्या एसी डब्यावर दगडफेक केली. मात्र दगडफेक करणारी व्यक्ती कोण होती आणि या घटनेमागील कारण काय होते, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. रेल्वे पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना शुक्रवारी रात्री सुमारे 9 वाजता घडली. ट्रेन नागपूरहून मुंबईच्या दिशेने जात असताना वर्धा परिसरात हा प्रकार झाला. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित रेल्वे यंत्रणांनी पुढील प्रक्रिया सुरू केली.
दगडफेकीमुळे एसी कोचच्या काचा खराब झाल्यानंतर रेल्वेच्या मेकॅनिकल टीमने दुरुस्तीचे काम केले. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानंतर ट्रेनला पुढील प्रवासासाठी रवाना करण्यात आले.
वर्धा स्थानकावर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्यानंतर दुरंतो एक्स्प्रेस मुंबईच्या दिशेने पुन्हा रवाना झाली. त्यामुळे ट्रेनचा प्रवास पुढे सुरू राहिला. दरम्यान, या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये निर्माण झालेली चिंता आणि दगडफेकीच्या प्रकाराची रेल्वे प्रशासनाकडून दखल घेण्यात आली आहे.
या घटनेत ट्रेनच्या एसी कोचच्या काचा फुटल्या असल्या तरी उपलब्ध वृत्तानुसार दगडफेकीत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र रेल्वेवर दगडफेक करण्याच्या या प्रकारामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. दगडफेक नेमकी कोणी केली आणि त्यामागे काय कारण होते, याचा शोध रेल्वे पोलिस घेत आहेत. तपासातून या घटनेमागील नेमके कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.