Pune Crime : लिव इन पार्टनरची हत्या; मृतदेह तसाच ठेवून तरुण पसार, पुण्यातील धक्कादायक घटना

पुण्यात वाघोलीतील आव्हाळवाडी परिसरात एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. 27 वर्षीय रवी वैराळ आणि 26 वर्षीय रिहाना खातून लिव इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. गेल्या दीड वर्षापासून एकत्र असलेल्या या दोघांच्या नात्यामध्ये संशय निर्माण झाला. आरोपी रवीने रिहानाचा गळा आवळून तिची हत्या केली. हादरवणारी बाब म्हणजे आरोपी तरुणाने रिहानाचा मृतदेह तसाच घराच ठेवून बाहेरुन कुलू लावला आणि तो त्याच्या मूळ गावी पसार झाला. घरातून दुर्गंध येत होता मात्र दाराला गेले अनेक दिवस कुलूप होता. शेजारच्यांना संशय आल्याने तक्रार केली असता अतरुणीचा मृतदेह अर्धवट कुजलेल्या अवस्थेत सापडला आहे.
वरघडी वैराळ बुलढाण्यामध्ये राहणाऱ्या 27 वर्षीय रवी सुरेश वैराळने मूळ पश्चिम बंगालची असलेली 26 वर्षीय रिहाना खातूनचा खून केला आहे. हे दोघं गेल्या दोन वर्षांपासून वाघोलीतील केसनंद रस्त्यावरील एका इमारतीत लिव इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. रवी हा प्लंबरचं काम करत असते. 28 मे रोजी दोघांमध्ये कडाक्याचं भांडण झालं होतं.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मे महिन्याच्या शेवटी या दोघांचं भांडण झालं होतं. रिहानाच्या चारित्र्यावर रवीला संशय असल्याने त्यांच्यात सतत भांडणे होत होती. घटनेच्या दिवशी रिहानाने त्याला, तू मला सोडून दे, नाहीतर मुलांना बोलावून तुला मारेन अशी धमकी दिली. यावरून झालेल्या वादात रवीने रागाच्या भरात तिचा गळा दाबून खून केला आणि पळ काढला. वाघोली पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
रिहाना बहिणीचे पती इमरान राजेसाहेब बोदलेखान यांनी वाघोली पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलीस तपासात समोर आले की, रिहाना आणि रवी या दोघांचे फोन बंद आहेत. तसेच आरोपीचे शेवटचे लोकेशन हे परभणी येथील त्याच्या मूळगावचे दिसत होते. पोलिसांना त्याला घटनास्थळी जावून पकडले असून त्याने गुन्ह्याची कबुली केली आहे. ही घटना 28ते 31 मे दरम्यान वाघोलीतील आव्हाळवाडी रस्ता परिसरातील एका इमारतीतील सदनिकेत घडली.
जळगावात अल्पवयीन मुलीला दारू, सिगारेट व एम डी ड्रग्सचे व्यसन लावून तिच्यावर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यादरम्यान तरुणाने मुलीचे नग्नावस्थेतील फोटो काढून ते व्हायरल करण्याची धमकी देत वेळेवेळी अत्याचार केल्याचे देखील समोर आले आहेत. तरुणाने त्याच्या मैत्रिणीच्या माध्यमातून अल्पवयीन मुलीसोबत ओळखी केली, आणि तिला दारू सिगारेट तसेच एम.डी. ड्रग्सचे व्यसन लावण्याचा गंभीर प्रकार देखील तक्रारीत नमूद आहे. विशेष म्हणजे तरुणाने अल्पवयीन मुलीसोबत विवाह देखील केला व लगेचच एक ते दोन महिन्यांनी तिला सोडून देखील दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. याप्रकरणी जळगाव शहरातील रामानंदनगर पोलीस ठाण्यात तीन जणांविरुद्ध अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून मुख्य आरोपी तरुणाला पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणात एमडी ड्रग्स चा स्वतंत्र गुन्हा दाखल दाखल करण्याची कारवाई सुरू असून काही प्रमाणात एम डी ड्रग्स देखील ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. याप्रकरणात जळगावातील भाजप नगरसेवक तरुणाची देखील चौकशी झाली असून त्याचा सहभाग नसल्याचे निष्पन्न झाल्यावर त्याला सोडून देण्यात आला आहे.