पालघर हादरलं! कोयता घेऊन तरुणीच्या मागे पळाला शिपाई, 8 वेळा जीवघेणा वार केला अन्...

महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका माथेफिरूने एका महिला सरकारी कर्मचाऱ्यावर कोयत्याने हल्ला करून तिला गंभीर जखमी केले आहे. ही घटना शुक्रवारी 12 जून 2026 रोजी सायंकाळी 6.15च्या सुमारास घडली. जखमी महिलेची ओळख 27 वर्षीय स्नेहल सावंत अशी पटली असून, ती पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल विभागात कार्यरत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी कर्मचारी स्नेहल रस्त्यावरून चालत असताना, न्यायालयातील शिपाई अमोल मुळे नावाच्या एका व्यक्तीने मागून येऊन तिच्यावर अचानक कोयत्याने 8 वेळा हल्ला केला.
हल्लेखोराने महिलेच्या मानेवर, पाठीवर, खांद्यावर आणि कमरेवर अनेक वेळा वार करून तिला गंभीर जखमी केले. पोलीस आणि घटनास्थळी उपस्थित असलेल्यांच्या म्हणण्यानुसार, ती जमिनीवर पडल्यानंतरही आरोपीने तिच्यावर हल्ला सुरूच ठेवला. त्याने तिच्यावर अंदाजे आठ वेळा वार केले आणि त्यानंतर तो घटनास्थळावरून पळून गेला. ही संपूर्ण घटना जवळच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. हल्ल्यानंतर, आरोपी आपली बॅग आणि शस्त्र मागे सोडून पळून गेला.
लोकांनी तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर लगेचच, एका वाटसरूने जखमी महिलेला पाहून इतरांना सावध केले. अनेक लोक त्वरीत घटनास्थळी जमले आणि तिला रुग्णालयात नेण्यासाठी मदत केली. या घटनेच्या व्हिडिओमुळे परिसरात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जखमी स्नेहल सावंत यांना सुरुवातीला पालघर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, परंतु त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने, चांगल्या उपचारांसाठी महिलेला दुसऱ्या रुग्णालयात पाठवण्यात आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महिलेची प्रकृती अजूनही गंभीर आहे. घटनेची माहिती मिळताच पालघर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तपास सुरू केला. फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळावरून महत्त्वाचे पुरावेही गोळा केले आहेत. पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन प्रकरणाचा आढावा घेतला. आरोपीला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी विशेष शोधमोहीम सुरू केली आहे.
टीप : या घटनेचा व्हिडीओ काही लोकांचं मन हेलावून टाकू शकतो. त्यामुळे तो व्हिडीओ येथे दाखवण्यात आलेला नाही.