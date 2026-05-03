पुणं पुन्हा एकदा हादरलं! 3 वर्षांच्या मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार, गळा चिरुन...

पुणं पुन्हा एकदा हादरलं आहे. पुण्यात एका ३ वर्षांच्या मुलावर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केला आहे. १ मे ची नररसापूर हत्याप्रकरण ताजं असताना ही घटना घडली आहे. चाकणच्या म्हाळुंगे दक्षिण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत खालुंब्रे येथे तीन वर्षाच्या अल्पवयीन चिमुरड्यावर लैंगिक अत्याचार करून त्याची धारदार सुरीने गळा चिरून हत्या करण्यात आली असल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
मूळचा बिहार राज्यातील असलेल्या एका सोळा वर्षे अल्पवयीन तरुणानी हे कृत्य केलं असल्याने दक्षिण महाळुंगे पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतला आहे. मृत चिमुकल्याचे कुटुंब मूळचे मध्य प्रदेशमधील असून कामानिमित्तानं चाकण परिसरात वास्तव्यास होते. फिर्यादी यांचा तीन वर्षीय मुलगा रियान्स हा शेजारी राहणाऱ्या अनन्या नावाच्या मुलीला बोलावण्यासाठी गेला होता. मात्र, तो बराच वेळ घरी परत न आल्याने कुटुंबीयांनी आजूबाजूला शोधाशोध सुरू केली.
त्यानंतर पोलिसांच्या मदतीने शोध घेत असताना शेजारी राहणारा सत्यम कुमार याच्या खोलीत एका सुटकेसमध्ये रियान्सचा मृतदेह आढळून आला. चिमुकल्याच्या गळ्यावर धारदार हत्याराने वार करण्यात आल्याचे दिसून आले. तसेच शरीरावर गंभीर जखमांचे निशाणही आढळून आलेत.
भोर परिसरातील नरसापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाने महाराष्ट्र हादरला आहे. चिमुकलीचे लचके तोडल्याचे समोर आले आहेत. चिमुकलीच्या चेहरा आणि काही भागावर जखमा दिसून आल्या आहेत. अतिशय क्रूर पद्धतीने तिची हत्या करण्यात आली आहे. आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी कुटूंबीयांची मागणी आहे. 2 वेळेला असच कृत्य या नाराधमाने केलं आहे, तो आधी सुटका होण्याची गरज नव्हती. आधीच्या गुन्ह्यात काही हलगर्जीपणा झाला आहे का, त्याची चौकशी झाली पाहिजे वकील उज्वल निकम यांच्याशी चर्चा झाली आहे. मुख्यमंत्री यांच्याशी माझी चर्चा झाली आहे, अशी माहिती मेधा पाटकर यांनी दिली आहे. राजकीय नेते येतात फोटो काढतात, वडिलांची उदविग्नता योग्य आहे. आंदोलकांवर कुठलाही ठपका ठेवू नका. पोलिसांची काही टीम लाठी चार्ज करतांना दिसला. शक्ती कायद्यासंदर्भात मी सरकारशी बोलणार आहे.
नरसापूर प्रकरणात आता काय होणार? याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. या प्रकरणात आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असून तो मोका कसा सुटला? असा प्रश्न विचारला जात आहे.