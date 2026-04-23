संभाजीनगर हादरलं! 40 वर्षीय महिलेकडून प्रियकराच्या पत्नीची निर्घृण हत्या

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एका 40 वर्षीय महिलेने प्रियकराच्या पत्नीची निर्घुण हत्या केली आहे. हा प्रकार इतका भयानक आहे. या घटनेचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या प्रकरणात रक्ताचं नातं आणि अनैतिक संबंधातनून हा प्रकार घडल्याच समोर आलं आहे. छत्रपती संभाजीनगरचा बजाजनगर परिसर या घटनेने हादरुन गेलं आहे. आज सकाळी नेहमीप्रमाणे गजबजलेलं होतं. पण साई श्रद्धा पार्क येथील एका घरात जे घडलं, त्याने संपूर्ण मराठवाडा हादरला.
40 वर्षांच्या साधना सोनपेटकर यांची त्यांच्याच घरात घुसून हत्या करण्यात आली. हत्या करणारी दुसरी तिसरी कोणी नसून, त्यांच्या पतीची जुनी मैत्रीण म्हणजेच शैला सोनार होती. मृत साधना यांचे पती महेंद्र सोनपेठकर आणि आरोपी शैला सोनार यांच्यात पूर्वी संबंध होते. या वादातून शैलाने यापूर्वी महेंद्र यांच्यावर बलात्काराचा गुन्हाही दाखल केला होता. संबंध पूर्णपणे तुटल्याच्या रागातून हे हत्याकांड घडल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे....सकाळी शैला सोनार ही पिस्तूल आणि चाकू घेऊन थेट साधना यांच्या घरात घुसली. यावेळी घरात साधना आणि त्यांची वयस्कर आजी होती. जुन्या वादातून तिघांमध्ये झटापट सुरू झाली.
संतापलेल्या शैलाने साधना यांच्या डोक्यावर पिस्तूल रोखलं आणि ट्रिगर दाबणार, इतक्यात आजीने धाडस दाखवलं. आजीने शैलाच्या हातातील पिस्तूल हिसकावून थेट खिडकीच्या बाहेर फेकून दिलं. पिस्तूल गेलं तरी शैलाचा राग शांत झाला नव्हता. तिने सोबत आणलेला धारदार चाकू काढला आणि साधना यांच्यावर सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. साधना रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळल्या तरीही शैला वार करतच राहिली. या भीषण हल्ल्यात साधना यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आरोपी शैलाने स्वतःला घरात कोंडून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. वाळूज एमआयडीसी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत दरवाजा तोडून शैलाला ताब्यात घेतलं. मात्र अनैतिक संबंधांच्या वादातून एका निष्पाप महिलेचा बळी गेल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी शैलजा सोनार या सकाळच्या सुमारास साधना सोनपेठकर यांच्या घरी पोहोचल्या. त्या वेळी घरात साधना आणि त्यांची सासू उपस्थित होत्या. शैलजाने घरात प्रवेश करताच आतून कडी लावून घेतली आणि सोबत आणलेल्या पिस्तुलाने साधना यांच्या कपाळावर रोख धरला. मात्र, प्रसंगावधान राखत सासूबाईंनी धाडसाने पिस्तूल हिसकावून घेत ते खिडकीतून खाली फेकून दिले. या गोंधळात साधना या जीव वाचवण्यासाठी घरातील बेडरूममध्ये पळाल्या. मात्र त्याचवेळी आरोपी शैलजा सोनारने सासूचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी सासूला वाचवण्यासाठी साधन सोनपेठकर पुन्हा हॉलमध्ये आल्या. यावेळी साधना आणि आरोपी यांच्या झटापट झाली. यावेळी आरोपीने साधना यांच्यावर सोबत आणलेल्या धारधार शस्त्राने वार केले. यामुळे त्या जागीच कोसळल्या असून रक्तांच्या थारोळ्यात पडल्या.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृत साधना सोनपेठकर यांचे पती महेंद्र सोनपेठकर यांचे आणि खून करणारी महिला शैलजा सोनार यांचे संबंध होते. यापूर्वी शैलजा यांनी महेंद्र यांच्या विरोधात बलात्काराचा गुन्हा ही पोलीस ठाण्यात दाखल केला आहे.