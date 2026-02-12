क्रूरकृत्य! मुलाने वडिलांच्या अंगावर पेट्रोल टाकून पेटवलं, पुण्यात संतापजनक घटना

Son Killed Father : पुण्यात अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. मुलानेच वडिलांच्या अंगावर पेट्रोल टाकून त्यांना जाळलं आहे. दारूच्या नशेत एका तरुणाने आपल्या वडिलांवर पेट्रोल ओतून त्यांना पेटवून दिले. पुण्यातील दांडेकर पुल परिसरात ही घटना घडली. दारूच्या नशेत असलेल्या मुलाला किरकोळ वादातून आपला राग अनावर झाला आणि वडिलांना मारण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना शनिवारी रात्री घडली.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, या घटनेनंतर तरुणाचे वृद्ध वडील गंभीर भाजले. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि नंतर उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. पर्वती पोलिसांनी मुलाविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. त्या रात्री काय घडले? आरोपीचे नाव सागर भालेराव, वय 28 आहे. पीडितेचे वडील 61 वर्षांचे रवींद्र भालेराव होते. रवींद्र भालेराव हे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी सुतारकाम करत असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे.
वडील आणि मुलगा दोघेही मद्यपी असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. घटनेच्या रात्री दोघेही मद्यधुंद अवस्थेत होते आणि किरकोळ घरगुती कारणावरून वाद झाला. दोघांमधील वादाचे रूपांतर शारीरिक हाणामारीत झाले. सागरने घरात साठवलेले पेट्रोल त्याच्या वडिलांवर ओतून त्यांना पेटवून दिले.\nउपचारादरम्यान\nबऱ्याच काळानंतर मृत्यू झाला. आग लावताना सागरला त्याचे कृत्य लक्षात आले. त्याने आग विझवली आणि वडिलांना वाचवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. आरोपी मुलाने ताबडतोब त्याच्या वडिलांना ससून रुग्णालयात नेले.
डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, रवींद्र भालेराव यांच्या शरीराचा अर्ध्याहून अधिक भाग गंभीर भाजला होता. डॉक्टरांनी त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला आणि गेल्या पाच दिवसांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते, तरीही गंभीर भाजल्यामुळे त्यांची प्रकृती आणखी बिकट झाली आणि अखेर मंगळवार, 11 फेब्रुवारीच्या रात्री त्यांचा मृत्यू झाला. हत्येचा गुन्हा दाखल\nसुरुवातीला पोलिसांनी दुखापत केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता, परंतु त्यांच्या मृत्यूनंतर ते खुनात बदलण्यात आले. पर्वती पोलिसांनी सागरविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 103 अंतर्गत खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुभाष महाले या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. पोलीस पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहेत.