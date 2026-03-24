  • कोणत्या स्टेशनवर 4 वर्षात प्रवाशांच्या संख्येत 99.4 टक्के वाढ झाली? CSMT, दादर, कुर्ला, ठाणेपेक्षा भयानक गर्दी होतेय

CSMT, दादर, कुर्ला, ठाणेसह मध्य रेल्वेच्या आणखी एका स्टेशनवर भयानक गर्दी होत आहे. या स्टेशनवर  4 वर्षात प्रवाशांच्या संख्येत 99.4 टक्के वाढ झाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 24, 2026, 03:12 PM IST
Crowd At Central Railway Panvel Station : मध्य रेल्वेच्या CSMT, दादर, कुर्ला, ठाणे  या रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांची नेहमीच गर्दी असते. अशातच आता मध्य रेल्वेवरील आणखी एक स्थानक गर्दीचे हॉटस्पॉट बनले आहे. हे  रेल्वे स्थानक मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावरील पनवेल रेल्वे स्थानक आहे. पनवेल रेल्वे स्थानकात प्रवाशांची भयानक गर्दी होत आहे. पनवेल रेल्वे स्थानकात  4 वर्षात प्रवाशांच्या संख्येत 99.4 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. ट्रेनमधून उतरल्यावर स्टेशन बाहेर जाताना गर्दीतून वाट काढताना प्रवाशांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. गर्दी पाहून धडकी भरत आहे. 

हार्बर रेल्वे ही मध्य रेल्वेच्या आखत्यारीत येते. पनवेल रेल्वे स्थानक हे हार्बर मार्गावरील शेवटचे रेल्वे स्थानक आहे. पनवेल रेल्वे स्थानकातून फक्त लोकल ट्रेन नाही तर लांब पल्ल्याच्या एक्सप्रेस ट्रेन देखील धावतात. यामुळे या स्थानकात प्रवासांची गर्दी असते. पनवेल एरिया सध्या नवी मुंबईती प्राईम लोकेशन म्हणून ओळखला जात आहे. यामुळे पनवेल परिसरात अनेक नागरी वसाहकी निर्माण होत आहे. परिणामी लोकसंख्या वाढल्या रेल्वे प्रवाशांची संख्या देखील वाढली आहे. 

पनवेल स्थानकावरील झपाट्याने वाढणारी गर्दी प्रवाशांसाठी डोकेदुखी बनली आहे. सध्या केवळ एकच पादचारी पूल असलेल्या या स्थानकावरील प्रवाशांची संख्या गेल्या चार वर्षांत दुप्पट झाली आहे. एखादी ट्रेन जरी उशीरा आली तरी रेल्वे  स्थानकात प्रवाशांची मोठी गर्दी होते. एसी लोकल ट्रेन सुरू झाल्यापासून सामान्य लोकल वारंवार उशिरा धावत आहेत. ट्रेनना उशीर होतो तेव्हा प्लॅटफॉर्मवरील गर्दी वाढत जाते. ज्यामुळे पुढच्या ट्रेनमधील प्रवाशांची गैरसोय आणखी वाढते. अनेक प्रवासी पनवेल रेल्वे स्थानकातील गर्दीचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करत संताप व्यक्त करतात. 

चार वर्षांत प्रवासी संख्येत 99.4 टक्के वाढ 

मध्य रेल्वे मार्गावरील सीएसएमटी, दादर, घाटकोपर, ठाणे आणि कल्याण यांसारखी स्थानके गर्दीसाठी ओळखली जात होती, पण आता हार्बर लाईनवरील पनवेल स्थानकाचाही या यादीत समावेश झाला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2021-22 मध्ये पनवेल स्थानकावरून दररोजची सरासरी प्रवासी संख्या 1,37,704 होती, जी 2024-25 पर्यंत 2,74,613 पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ केवळ चार वर्षांत प्रवासी संख्येत 99.4 टक्के वाढ होणार आहे.

गर्दीचे नियजोन करण्यासाठी रेल्वेचे प्रयत्न 

पनवेल रेल्वे स्थानकातील गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी उपाययोजना सुरु असल्याचे रेल्वेच्या वाणिज्य विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. पनवेल रेल्वे स्थानकातील वाढती गर्दी कंट्रोल करण्यासाठी मुख्य डेकशी जोडणारा आणखी एक पादचारी पूल (FOB) बांधला जात आहे. लांब पल्ल्याच्या रेल्वेसाठी नवीन प्लॅटफॉर्मही बांधले जात आहेत. महत्त्वाच्या पनवेल-कर्जत उपनगरीय मार्गाचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे.

स्टेशनवर फक्त एकच पादचारी पूल 

पनवेल रेल्वे स्थानकातील गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी लांब पल्ल्याच्या ट्रेन आमि लोकल ट्रेन यांचे प्लॅटफॉर्म यांच्यामध्ये भिंत बांधण्यात आली आहे.  मात्र, जेथून लोकल ट्रेन सुटतात तेथे फक्त एकच पादचारी पूल असल्याने मोठी गर्दी होत असल्याचे प्रवाशांनी सांगितले. पनवेल स्टेशनचे व्यवस्थापन आयोग्य आहे. येथे प्रचंड गर्दी असते, आरपीएफची उपस्थिती नगण्य असते.  आणि प्लॅटफॉर्म बदलण्यासाठी फक्त एकच पादचारी पूल आहे, ज्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेबद्दल प्रश्न निर्माण होतात. वाणिज्य विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, पनवेलची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन आणखी एका पादचारी पुलाचे बांधकाम सुरू आहे. यासोबतच, तो डेकला जोडला जाईल. तसेच लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी एका नवीन प्लॅटफॉर्मचेही बांधकाम सुरू आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पनवेल-कर्जत उपनगरीय मार्गाचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे.

24 जानेवारी रोजी, पनवेल स्टेशनचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि तो मीम्सचा विषय बनला. अनेक वापरकर्त्यांनी स्टेशनवरील गर्दीची तुलना कुंभमेळ्याशी केली . व्हिडिओमध्ये प्रचंड गर्दीमुळे प्रवासी हळू चालताना दिसत होते. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये चढणारे अनेक प्रवासी मोठे सामान घेऊन धडपडताना दिसले.
 पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विकास होत आहे. परिणामी, अनेक मोठे बांधकाम व्यावसायिक तिथे प्रकल्प विकसित करत आहेत. यामुळे पनवेल एक नवीन लोकवस्तीचे केंद्र बनत आहे, हे स्पष्ट आहे. नवी मुंबई विमानतळाच्या सान्निध्यामुळे येथील हालचालींना आणखी चालना मिळाली आहे. विकासाचे नवीन केंद्र बनल्यामुळे पनवेलमधील प्रवासी वाहतूकही झपाट्याने वाढत आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

