पुण्यातून जाणाऱ्या हायवेवर नवीन वर्षाच्या आधी भयानक ट्राफिक जाम! पर्यटकांची त्रासातुन सुटका करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी घेतला मोठा निर्णय

Pune Traffic Jam : लाँग विकेंड, नाताळच्या सुट्ट्या आणि नवीन वर्षाच्या सेलिब्रेशनसाठी मोठ्या संख्येने पर्यटक घराबाहेर पडत आहेत. यामुळे पुण्यातून जाणाऱ्या हायवेवर नवीन वर्षाच्या आधी भयानक ट्राफिक जाम होत आहे. महामार्गावर वाहनांच्या अनेक किलोमीटपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. अनेक तास पर्यटक वाहतूक कोंडीत अडकत आहेत. यामुळे पर्टकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. पर्यटकांची त्रासातुन सुटका करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
लोणावळा-खंडाळ्यात पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत आणि अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होत आहे. वाढत्या वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी महामार्ग पोलिसांनी परिस्थिती व्यवस्थापित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या आहेत. पुण्यातून जाणाऱ्या प्रमुख महामार्गावर जड वाहनांच्या वाहतुकीवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी काही प्रमुख ठिकाणी एकेरी वाहतूक देखील लागू करण्यात आली आहे. गुरुवारी दुपारपर्यंत, वाहनांच्या संख्येत अचानक वाढ झाल्यामुळे पोलिसांना वाहतूक नियंत्रित करण्यात अडचण येत होती.
सततच्या सुट्ट्यांमुळे 25 डिसेंबरपासूनच पुणे आणि मुंबईच नव्हे तर देश-विदेशातील पर्यटकांनी लोणावळ्यात गर्दी केली होती. परिणामी, शहरातील सर्व प्रमुख हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि खाजगी बंगले पूर्णपणे गजबजलेले आहेत. भुशी धरण, टायगर पॉइंट, राजमाची गार्डन, ड्यूक्स नोज आणि कार्ला-भाजे लेणी यासारख्या लोकप्रिय पर्यटन स्थळांवर सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत मोठी गर्दी दिसून येत आहे.
31 डिसेंबर रोजी नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला अनेक ठिकाणी विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत संध्याकाळ आणि मेजवानी आयोजित केल्या आहेत. परिणामी, पर्यटकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे आणि येत्या काळात आणखी मोठी गर्दी होण्याची अपेक्षा आहे. संभाव्य गर्दी लक्षात घेता, महामार्ग पोलिसांनी लोकांना अत्यावश्यक कारणांशिवाय या मार्गाचा वापर करू नये असे आवाहन केले आहे. शांतता आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस दल पूर्ण सतर्क आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणाऱ्या, गोंधळ निर्माण करणाऱ्या किंवा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
नवीन वर्षाचे स्वागत सुरक्षित आणि शांततेत करता यावे यासाठी पोलिस आणि प्रशासनाने पर्यटकांना शिस्त पाळण्याचे, नियमांचे पालन करण्याचे आणि सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.