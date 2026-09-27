Add Zee Business As A Preferred Source
App

माळशेज घाटात भीषण अपघात; जीपचा चक्काचूर, 3 जण जागीच ठार

कल्याण-अहमदनगर महामार्गावर माळशेज घाटात भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात 3 जण जागीच ठार झाले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 27, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 11:56 PM IST
माळशेज घाटात भीषण अपघात; जीपचा चक्काचूर, 3 जण जागीच ठार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादीसमोर भाजपचंच आव्हान? मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या जागेवरुन रस्सीखेच
2
3
4
5