माळशेज घाटात भीषण अपघात; जीपचा चक्काचूर, 3 जण जागीच ठार

माळशेज घाट अपघात : कल्याण-अहमदनगर महामार्गावर माळशेज घाटात भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात तिघांचा जागीच मृत्यू झाला असून दोघेजण गंभीर जखमी आहेत. जीप आणि पीकअप टेम्पोची धडक होऊन हा अपघात झाला आहे. अपघातामुळे कल्याण-अहमदनगर महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती.
माळशेज घाट परिसरातील टोकवडे गावाजवळ, करचौडे फाट्याजवळ हा भीषण आणि काळीज पिळवटून टाकणारा अपघात घडला आहे. कोंबड्यांची वाहतूक करणारा पिकअप आणि समोरून येणाऱ्या जीपची धडक झाली. दोन्ही वाहनांची समोरासमोरच्या जोरदार धडक झाली. या अपघातात तिघांचा जागीच दुर्दैवी अंत झाला आहे, तर दोघे जण अत्यंत गंभीर जखमी झाले आहेत. आळेफाट्याकडून मुंबईच्या दिशेने कोंबड्यांनी भरलेली पिकअप गाडी वेगाने जात असताना, मुरबाड परिसरातील करचौडे फाट्याजवळ समोरून येणाऱ्या भरधाव जीपने तिला थेट आणि जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की दोन्ही वाहनांचा अक्षरशः चक्काचूर झाला आहे.
या भीषण अपघातात अजित खापरे, राम सपाटे आणि मारुती खापरे या तीन व्यक्तींचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर हाफिस शेख आणि खोकमदास हे दोघे जण गंभीर जखमी असून, त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याची माहिती समोर येत आहे घटनास्थळी स्थानिकांनी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले असून, या भीषण धडकेमुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळासाठी विस्कळीत झाली होती.
सोलापूरहून कास पठार पाहण्यासाठी आलेल्या एसटी बसचा परतीच्या प्रवासात यवतेश्वर घाटात ब्रेक फेल झाल्याने अपघात झाला. बसमध्ये ३२ प्रवासी होते.ब्रेक फेल झाल्यानंतर चालकाने प्रसंगावधान राखत बस डोंगराच्या बाजूला घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला. या अपघातात चालक किरकोळ जखमी झाला असून एका प्रवाशाला गंभीर दुखापत झाली आहे.घटनेची माहिती मिळताच शाहूपुरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले.