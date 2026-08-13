सांगलीत भीषण अपघात! दोन एसटी बसची समोरासमोर धडक; 2 ते 3 प्रवासी ठार, 20 जण जखमी

सांगलीमध्ये भीषण अपघात झाला आहे. खानापूर तालुक्यातल्या रेणावी येथे दोन एसटी बसची समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झाला आहे. अपघातात दोन ते तीन जण ठार झाले आहेत. तसंच 15 ते 20 जण गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती आहे.
रेणावी येथील घाटामध्ये समोरासमोर धडक झाल्याने हा अपघात घडला आहे. यामधील एक बस विटाहून घेऊ घाटला जात होती. तर दुसरी एसटी विजापूरहून मेढा या ठिकाणी निघाली होती. रेणावी येथे दोन्ही एसटी बसचा समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झाला आहे. अपघातानंतर जखमींना तातडीने रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. यामधील काही जणांची प्रकृती ही चिंताजनक असल्याचं सांगण्यात येत आहे.