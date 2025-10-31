'मुलीला फोन केला अन् कळलं आम्हाला किडनॅप केलंय...'; पवईच्या त्या स्टुडिओत काय घडलं? आजींना सांगितला सगळा घटनाक्रम

Rohit Aarya News: यामी गौतमीच्या अ थर्सडे चित्रपटाप्रमाणेच थरार गुरुवारी मुंबईतील पवई येथे घडला. ऑडिशनच्या नावाखाली राज्यभरातील 17 मुलांसह 20 जणांना ओलिस ठेवण्यात आले. रोहित आर्या या आरोपीने ऑडिशनच्या नावाखाली मुलांना ओलिस धरले. मात्र पोलिसांच्या चकमकीत रोहित आर्या याचा मृत्यू झाला. या सगळ्या थरारनाट्यात तिथे उपस्थित असलेल्या आजीने धैर्य दाखवत या प्रसंगाचा सामना केला.
कोल्हापुरातून आलेल्या आजी आणि नात दोघंही ऑडिशनसाठी आले होते. 26 ऑक्टोबररपासून मी जात होते. त्या दिवशी सकाळपासूनच ऑडिशन सुरू होते. दुपार झाली तरी मुलांना बाहेर सोडण्यात आले नव्हते. म्हणून मी बाहेर आले तर पाहिलं की पालक रडत होते. म्हणून मी माझ्या मुलीला फोन केला तर ती सुद्धा रडत होती. मी मुलांसह असल्याने मुलांना खिडकीतून बाहेर दाखवत होते, असं या आजींनी म्हटलं आहे.
सुरुवातीला वाटल सिन सुरू आहे. म्हणून दरवाजा बंद केला. पण जेव्हा रडण्याचे आवाज आले तेव्हा सगळं बदललेलं. मी खालच्या मजल्यावरुन दोन बाटल्या पाणी आणून दिले. मुलं रडत होती. त्यांना म्हटलं की, आई-वडिलांचं शुटिंग सुरू आहे रडू नका. त्यांना पाणी आणून दिलं. त्यानंतर काही तासाने तिथे असलेल्या दुसऱ्या सरांनी कुलूप तोडून दुसऱ्या खोतील नेले. मी दरवाजा आतून लावला आणि मुलांना वाचवायचं याच हेतूने त्यांना जवळ घेऊन बसले. मुलीला कॉल करुन खाली असलेल्या प्रत्येक पालकांशी मुलांचे बोलणे करुन दिले, असं या आजींनी सांगितलं आहे.
मी बाहेर आले तेव्हा पोलिसांनी दरवाजा तोडला होता. माझा हात लागल्याने तो दरवाजा माझ्यावर पडला. एक को-डायरेक्टरदेखील आत अडकला होता. मी सोबत असलेल्या मुलांचा फोटोदेखील खाली पाठवला होता. माझी नातदेखील अडकली होती, असं आजी पुढे सांगतात. दरम्यान, हा प्रसंग कायम लक्षात राहिलं, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
आम्ही नाश्ता करुन ट्रायल शूट केले. तीन ग्रुप्सकरून एका ग्रुपला काल पाठवून दिलं होतं. काही वेळाने दरवाजा आणि सर्व खिडक्या बंद केल्या. आम्हाला वाटलं सीन सुरु आहे. खालून आमच्या पालकांचा रडण्याचा आवाज आला तेव्हा आम्हाला कळलं काही तरी घडलंय. आजीने लगेच आईला फोन केला तेव्हा समजलं काही तर घडलंय. को डायरेक्टर आम्हाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला पण दुसरे मोठे सर होते त्यांनी आम्हाला किडनॅप केलेलं. त्यांनी पालकांना फोन लावून पैशांची मागणी केली होती. आम्ही बोललो की मारायचे आम्हाला. आम्ही दरवाजा बंद का आहे विचारलं तर सांगितलं सिन सुरु आहे. आम्हाला बंदूक दाखवून सांगितलं की किडनॅपिंगचा सीन सुरु आहे. नंतर खरं सांगितलं पालकांना फोन करून आम्हाला वाचवा असं बोलायला सांगितलं. पोलिसांनी येताच दार तोडलं ते आमच्यावर पडत होतं ते आजीने अडवलं त्यात तिला लागलं, असं ऑडिशनसाठी आलेल्या मुलीने म्हटलं आहे.