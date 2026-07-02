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हॉटेलमधील जेवण सुरक्षित आहे का? अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या छाप्यात धक्कादायक प्रकार उघड

आता प्रशासनाने अन्न आणि औषध यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच कारवाई दरम्यान छत्रपती संभाजीनगरच्या दोन हॉटेल्समध्ये ग्राहकांच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याचं एफडीएच्या लक्षात आलं. या हॉटेलमध्ये कुजलेल्या भाज्या आणि जे रासायनिक रंग खाण्यासाठी बंदी आहे असं रंग वापरत असल्याचं उघड झालं आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 02, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:53 PM IST
हॉटेलमधील जेवण सुरक्षित आहे का? अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या छाप्यात धक्कादायक प्रकार उघड
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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हॉटेलमधील जेवण सुरक्षित आहे का? अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या छाप्यात धक्कादायक प्रकार उघड
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