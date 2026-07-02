/हॉटेलमधील जेवण सुरक्षित आहे का? अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या छाप्यात धक्कादायक प्रकार उघड

राज्यामध्ये सध्या अन्न आणि औषध प्रशासनाची धडाकेबाज कारवाई सुरू आहे. हॅाटेलमध्ये असे अनेक घटना आहेत त्यामुळे अनेक हॅाटेल जे जेवण ग्राहकांना देतात ते अनेक दिवस साठवलेले असते. त्यामुळे अनेक डॅाक्टर देखील हॅाटेलमधील जेवण खाणे न खाण्याचा सल्ला देत असतात. आता प्रशासनाने अन्न आणि औषध यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच कारवाई दरम्यान छत्रपती संभाजीनगरच्या दोन हॉटेल्समध्ये ग्राहकांच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याचं एफडीएच्या लक्षात आलं. या हॉटेलमध्ये कुजलेल्या भाज्या आणि जे रासायनिक रंग खाण्यासाठी बंदी आहे असं रंग वापरत असल्याचं उघड झालं आहे. त्यामुळं तुम्हाही जर हॉटेलमध्ये खात असाल, तर सावधान.
अन्न आणि औषध प्रशासनानं सध्या राज्यभर हॉटेल्सवर जोरदार कारवाई सुरू केलीय. छत्रपती संभाजीनगरमध्येही एफडीएनं हॉटेलची तपासणी मोहीम सुरू केलीय. या मोहिमेत छत्रपती संभाजीनगरच्या दोन नामांकित हॉटेलवर अन्न आणि औषध प्रशासनानं छापे घातले. आणि त्यात धक्कादायक बाबी पुढे आल्या. या छाप्यात हॉटेलमध्ये जे रंग जेवणात घालायला बंदी आहे, अशाच रंगाची ग्रेव्ही आढळून आली. विविध पदार्थांमध्ये हे रंग टाकत असल्याचा प्रकार उघड झालाय. त्यामुळं अन्न आणि औषध प्रशासनांनं तातडीने या हॉटेल्सना सील ठोकलं आणि त्यांचा परवाना निलंबित केलाय.
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दुसरीकडे एका नामांकित शाकाहारी हॉटेलमध्ये कुजलेल्या भाज्या, खराब झालेल्या भाज्या, आंबे वापरत असल्याचा प्रकार समोर आला. त्यामुळं असल्या हॉटेलमध्ये जेवावे का? असा प्रश्न ग्राहकांपुढे आता निर्माण झालेला आहे. यावर अन्न आणि औषध प्रशासनांनं हॉटेलचे परवाने निलंबित केलेयेत. महत्त्वाचं म्हणजे अनेक हॉटेल्सच्या तक्रारी आता अन्न आणि औषध प्रशासनाला मिळतायेत. त्यानुसार शहरात आणि जिल्ह्यात विविध ठिकाणी तपासणी सुरू झालीय. ग्राहकांनाही असले काही प्रकार आढळल्यास त्यांनी तक्रार करावी असं आवाहन विभागानं केलंय. तर जिल्ह्यात सगळीकडेच अशी मोहीम राबवण्यात येईल असं पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचं म्हणणं आहेत.
या खात्याचे प्रमुख म्हणून तुकाराम मुंडे यांनी चार्ड घेतल्यापासूनच सगळीकडे धडाकेबाज कारवाई सुरू केलीय. यातून लोकांच्या अन्नात विष टाकणाऱ्या हॉटेल्सवर आता कारवाई सुरू झालीय. त्यामुळं हॉटेल चालकांनीही आता सावधान राहण्याची गरज व्यक्त होतेय. त्यासोबतच ग्राहकांनीही आपण काय खातोय याची शहानिशा करण्याची गरज आहे.