‘डोंगरी मटण’ फेम उद्योजिकेचं निधन! हायवेवरील होर्डिंगवर तुम्हीही पाहिला असेल यांचा फोटो

Hotel Maharaja Palace Teacher Owner Prabha Bhosle Death: आपल्या साध्या आणि सोप्या भाषेतील हॉटेलच्या जाहिरातींमुळे महाराष्ट्रभर लोकप्रिय झालेली उद्योजिका असलेली शिक्षिका काळाच्या पडद्याआड

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 21, 2025, 08:33 AM IST
सोशल मीडियावरुन देण्यात आली निधनाची माहिती

Hotel Maharaja Palace Teacher Owner Prabha Bhosle Death: खवय्यांच्या आवडत्या ठिकाणांपैकी एक असलेल्या पुणे-बंगलोर हायवेवर साताऱ्यातील बोरगावमध्ये असलेल्या हॉटेल महाराजा पॅलेसच्या मालकीण शिक्षिका प्रभा भोसले यांचे निधन झालं आहे. 19 नोव्हेंबर रोजी प्रभा भोसले यांचं अल्पश्या आजाराने निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर त्यांना श्रद्धांजली वाहणारी पोस्ट हॉटेलच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन करण्यात आली आहे. प्रभा यांचे पुत्र सागर भोसले हे युवा उद्योजक आहेत.

आधी शिक्षिका नंतर उद्योजिका

'शिक्षिका प्रभा भोसले यांचे साधेसुधे घरगुती जेवण' या जाहिरातींमुळे आणि पुणे-बंगलोर हायवेवर अनेक ठिकाणी मोठमोठ्या बॅनर्सवर फोटोंसहीत झळकल्याने महाराष्ट्रात अल्पावधीत प्रभा भोसले प्रसिद्ध झाल्या होत्या. प्रभा यांचे वय 70 च्या आसपास असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्या मूळच्या शिक्षिका होत्या पण नंतर त्यांनी हॉटेल व्यवसाय सुरू केला. त्यांच्या हॉटेलचे स्वस्त आणि चविष्ट घरगुती जेवण खवय्यांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे. त्यांच्या हॉटेलची अगदी साधेपणाने लिहिलेले बॅनर खूप लोकप्रिय झाले होते. त्यांच्या हॉटेलमधील मांसाहारी पदार्थ खास करुन घरगुती शैलीत तयार केलेलं मटण आणि चिकन फार लोकप्रिय आहे. डोंगरी मटण ही त्यांच्या हॉटेलची खासियत असून सर्व पदार्थांमध्ये घरगुती मसाले वापरले जातात अशी जाहिरात सर्वांची लक्ष वेधून घेणारी ठरली. 

स्वत: किचनमध्ये राहायच्या हजर

रयत स्कूलमध्ये इंग्रजीच्या शिक्षिका म्हणून शिक्षण क्षेत्रात पदार्पण केलं. त्यांच्या शिकवणीने अनेक विद्यार्थ्यांचं जीवन प्रकाशमान केलं. उत्तर वयात त्यांनी महाराजा पॅलेस हॉटेल सुरु करुन व्यवसाय क्षेत्रात आपली छाप सोडली. कुटुंबाला आणि पुढच्या पिढीला मार्गदर्शन करत त्यांनी व्यवसायाला स्थिरता मिळवून दिली. त्यांच्या हॉटेलमधील जेवण खवय्यांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय असून प्रभा किचनमध्ये पदार्थांच्या गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही याबाबत फार जागृक होत्या. त्या स्वत: अनेकदा किचनमधील महिला कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करायच्या. 

वारसा जपणार

"प्रभा जनार्दन भोसले यांच्या कार्याला नतमस्तक होऊन, त्यांच्या शिक्षण क्षेत्रातील अमुल्य योगदान आणि जीवनातील प्रेरणा आम्ही नेहमीच हृदयात जपणार आहोत. त्यांचा सजीवपणा, त्यांच्या शिकवणीचा तो प्रगल्भ मार्ग आणि त्यांचा नि:स्वार्थ सेवा भाव कायम स्मरणात राहणार. त्यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन!" अशी पोस्ट हॉटेलच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन करण्यात आली असून व्हिडीओच्या माध्यमातून त्यांचा जीवप्रवास उलगडण्यात आला आहे.

ग्राहकांची सोय अग्रस्थानी

"ग्राहकांच्या सोयीचा विचार करणं हे केवळ सेवा नव्हे, तर यशस्वी व्यवसायाचं रहस्य आहे," असं प्रभा सांगायच्या. "विशेषतः महिलांसाठी स्वच्छ आणि व्यवस्थित वॉशरूम असणं ही आजच्या काळात आवश्यक गोष्ट ठरली आहे. जेव्हा एखादं हॉटेल ही सोय नीट राखतं, तेव्हा ग्राहकांचा विश्वास वाढतो, गाड्या तिथेच थांबतात आणि अपोआप व्यवसाय वाढीस लागतो. स्वच्छता ही केवळ अपेक्षा नाही, तर व्यवसायवाढीची संधी आहे," असं त्या एका मुलाखतीत म्हणालेल्या.

अनेकांनी प्रभा यांना सोशल मीडियावरुन श्रद्धांजली वाहिल्याचं दिसून येत आहे. 

