Marathi News
वैमानिकाची प्रतिभा की विज्ञानाचा चमत्कार... विमान नेमकं उडतं तरी कसं? चक्रावून टाकणारं उत्तर!

Airplane fly Secret: हवा हलकी नसते, ती लहान कणांपासून बनलेली असते ज्यांचे वजन असते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 2, 2026, 10:23 PM IST
वैमानिकाची प्रतिभा की विज्ञानाचा चमत्कार... विमान नेमकं उडतं तरी कसं? चक्रावून टाकणारं उत्तर!
विमान

Airplane fly Secret: लहानपणी आकाशात उडणारे विमान पाहून मनात प्रश्न येतो की इतके जड विमान हवेत कसे टिकते? ती जादू नाही तर हवेची ताकद, पंखांची रचना आणि विज्ञानाचे नियम यामुळे शक्य होते. हवेच्या सहाय्याने इतकी मोठी यंत्रणा नेमकी कशाप्रकारे आकाशात विहार करते? हे समजून घेतल्यावर आश्चर्य वाटेल 

हवेचे रहस्य काय? 

हवा हलकी नसते, ती लहान कणांपासून बनलेली असते ज्यांचे वजन असते. हे कण सतत फिरतात आणि हवेत दाब निर्माण करतात. जेव्हा हवा वाहते तेव्हा ती ढकलते किंवा ओढते. याच शक्तीमुळे पतंग उडते, फुगा वर जातो आणि पक्षी आकाशात तरंगतात. हवेत ऑक्सिजन, नायट्रोजन आणि कार्बन डायॉक्साइडसारख्या वायूंचे मिश्रण असते. उडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला हवेची गरज असते, कारण तिच्याशिवाय उचल किंवा संतुलन मिळत नाही.

उड्डाणाची सुरुवात

हवेला वजन असते हे 1640 मध्ये शास्त्रज्ञ एव्हेंजेलिस्टा टॉरिसेलीने सिद्ध केले. त्यांनी पाऱ्यावर प्रयोग करून दाखवले की हवा दाब देते. या शोधामुळे उड्डाणाच्या विचारात प्रगती झाली. नंतर फ्रान्सेस्को लानाने हवेच्या वजनावर आधारित एक यंत्राची कल्पना केली. त्यांनी रिकाम्या गोलाकार रचनेचे डिझाइन तयार केले ज्यातून हवा काढली जाते, जेणेकरून ते हलके होऊन वर उडेल. हे डिझाइन प्रत्यक्षात आले नाही पण हवेचे आणि वजनाचे संतुलन उड्डाणाचे आधार आहे हे स्पष्ट झाले.

गरम हवा आणि पंखांची जादू

गरम हवा थंड हवेपेक्षा हलकी असते कारण ती पसरते. यामुळे गरम हवेने भरलेला फुगा वर उडतो आणि थंड झाल्यावर खाली येतो. विमानात हे तत्त्व पंखांद्वारे कार्य करते. विमानाचे पंख असे बनवले जातात की त्यांच्या वरून हवा वेगाने जाते आणि खालून हळू. वेगवान हवेचा दाब कमी असतो, तर खालचा दाब जास्त. या दाबाच्या फरकामुळे उचल शक्ती निर्माण होते, जी विमानाला हवेत उचलते.

न्यूटनचा नियम कसा लागू होतो? 

सर आयझॅक न्यूटनच्या गतीच्या तीन नियमांमुळे विमान उडण्याचे समजते. पहिला नियम सांगतो की वस्तूला ढकलल्याशिवाय ती हलत नाही. दुसरा म्हणतो की जास्त शक्तीने जास्त गती मिळते. तिसरा म्हणजे प्रत्येक क्रियेला समान आणि विरुद्ध प्रतिक्रिया असते. उड्डाणात चार मुख्य शक्ती असतात: उचल (वर उचलते), वजन (खाली ओढते), ढकल (पुढे नेते) आणि प्रतिरोध (मागे रोखते). या चौघांचे संतुलन सुरक्षित उड्डाण घडवते.

पायलटचे नियंत्रण कसे राहते?

विमान उडवणे फक्त इंजिन चालवणे नाही. पायलट विविध नियंत्रकांद्वारे ते हाताळतो. पंखांवरील एलेरॉन फिरवण्यासाठी असतात, ज्यामुळे विमान डावे-उजवे झुकते. शेपटीवरील एलिव्हेटर उंची नियंत्रित करतात, म्हणजे वर किंवा खाली. रडर दिशा बदलण्यासाठी असते. थ्रॉटल इंजिनची ताकद वाढवते किंवा कमी करते. जेव्हा हे तीन - उंची, फिरवणे आणि दिशा - एकत्र काम करतात, तेव्हा विमान योग्य मार्गावर आणि उंचीवर उडते.

ध्वनी अवरोध आणि वेगाचे प्रकार

ध्वनी हवेच्या कणांपासून तयार होतो आणि समुद्र सपाटीवर त्याचा वेग सुमारे 760 मैल प्रति तास असतो. जेव्हा विमान हा वेग गाठतो, तेव्हा हवेच्या लहरी पुढे जमा होऊन धक्का निर्माण करतात. हा धक्का तोडताना मोठा आवाज होतो, ज्याला सोनिक बूम म्हणतात. याला ध्वनी अवरोध तोडणे म्हणतात. उड्डाणाचे वेग वेगळे असतात: सामान्य धीमे उड्डाण, सबसॉनिक, सुपरसॉनिक आणि हायपरसॉनिक. वेग वाढला की तंत्रज्ञान आणि साहित्य अधिक मजबूत आणि हलके होतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

