English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बारामती विमानतळ किती धोकादायक? अजित पवारांच्या विमानाचा बॉम्बसारखा स्फोट झाला

बारामती विमानतळावर मोठा विमान अपघात झाला. या विमान अपघातात अजित पवारांचा मृत्यू झाला. अजित पवारांच्या विमानाचा बॉम्बसारखा स्फोट झाला. बारामती विमानतळ किती धोकादायक आहे जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 28, 2026, 08:13 PM IST
बारामती विमानतळ किती धोकादायक? अजित पवारांच्या विमानाचा बॉम्बसारखा स्फोट झाला

Baramati Airport: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्व असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले आहे. मुंबईहून बारामतीला जाणारे त्यांचे विमान लँडिंग करताना कोसळले. त्यात बसलेल्या सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाला. अपघाताच्या कारणाबद्दल विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. काही जण तांत्रिक बिघाड दर्शवतात, तर काही जण पायलटच्या चुकीला जबाबदार धरतात. मात्र, याच बारामती विमानतळाबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बारामती विमानतळ किती धोकादायक आहे याटा अंदाज येईल. अजित पवारांच्या विमानाचा बॉम्बसारखा स्फोट झाला. 

Add Zee News as a Preferred Source

बारामती विमानतळ हे टेबलटॉप धावपट्टी आहे.   अपघातापूर्वी क्रूने कोणताही मेडे कॉल केला नव्हता. दुसऱ्यांदा लँडिंगच्या प्रयत्नादरम्यान विमान कोसळले.   केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांच्या मते, बारामती विमानतळावर उतरण्याचा पहिला प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर, वैमानिकांनी विमानाला पुन्हा उंचीवर नेले. रनवे ११ वर दुसरा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु विमान धावपट्टीच्या अगदी जवळच कोसळले आणि आग लागली. हे सर्व इतके लवकर घडले की त्यांना मेडे कॉल करण्यासाठीही वेळ मिळाला नाही.

बारामती विमानतळाची रचना नेमकी कशी आहे?

बारामती विमानतळ 1996 मध्ये उभारण्यात आले.  जवळजवळ तीन दशके जुने हे विमानतळ व्यावसायिक उड्डाणे हाताळत नाही, परंतु वैमानिक प्रशिक्षण, कॉर्पोरेट प्रवास किंवा व्हीआयपी हालचालींसाठी वापरले जाते. विमानतळाबद्दल बोलायचे झाले तर, समुद्रसपाटीपासून 604 मीटर उंचीवर असलेल्या त्याच्या धावपट्टीवर 1,770 मीटर लांब आणि 30 मीटर रुंद धावपट्टी आहे. दोन्ही टोकांना टर्निंग पॅड आहेत. विमानतळाचा लेआउट टेबलटॉप धावपट्टी प्रमाणे आहे.  

विमानतळ बारामती शहरापासून 12 किलोमीटर अंतरावर आहे.  खाजगी विमाने आणि पायलट प्रशिक्षणासाठी हे विमानतळ वापरले जाते. बारामती विमानतळावर वाहतूक नियंत्रक मिनारा आहे. मात्र, येथे नियंत्रक नसतात. शेजारील अकादमी ऑफ कार्व्हर एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या फ्लाइट स्कूलमधील वरिष्ठ वैमानिक 129.25 मेगाहर्ट्झ रेडियोवर आसपासच्या हवाई क्षेत्रातील वाहतुकीचे निरीक्षण करतात आणि तेथे उडणाऱ्या वैमानिकांना सूचना देतात.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

अजित पवारांच्या अपघाती निधनाबाबत कळताच मंत्री हसन मुश्रिफां...

महाराष्ट्र बातम्या