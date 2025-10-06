गँगस्टर निलेश घायवळला नगरच्या बनावट पत्त्यावर पासपोर्ट मिळालास कसा? यामागे नक्की कोण?

चंद्रकांत फुंदे, झी 24 तास, पुणे : गँगस्टर निलेश घायवळला नगरच्या बनावट पत्त्यावर पासपोर्ट मिळालास कसा? याचं कोडं अजूनही उलगडत नाही आहे. कारण नगरचे पोलिस निगेटिव्ह रिपोर्ट झाल्याचा खुलासा केला आहे. म्हणून मग आम्ही या फेक पासपोर्टच्या शोधार्त अधिकची माहिती जाणून घेण्यासाठी पुणे क्षेञीय कार्यालयात पोहोचलो असता एकही रिस्पॉन्सिबल अधिकारी बोलायला पुढे आला नाही, आफिसच्या गेटवरच सेक्युरिटीकरवी आम्हाला प्रवेश नाकारला गेला. त्यामुळे पासपोर्ट ऑफिसच गैंगस्टर निलेश घायवळच्या तात्काळ पासपोर्ट बाबत माहिती लपवू पाहतंय का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
निलेश घायवळला तात्काळ पासपोर्ट मिळवण्यासाठी नेमक्या कोणत्या गँझेटेड ऑफिसरने शिफारस पञ दिलं होतं? ही माहिती पासपोर्ट ऑफिस का लपवतं आहे?
गँगस्टर निलेश घायवळचे घर आणि ऑफिसवर कोथरूड पोलिसांनी सलग दोन दिवस छापेमारी केली आहेत. त्यात 2 काडतुसं, 4 पुंगळ्या आणि काही खरेदीखत, साठेखत पोलिसांनी जप्त केलं. तसेच विशेष म्हणजे जामखेड, बीड भागातील पवनचक्क्यांसंबंधीच्या काही महत्त्वाच्या फायली यामध्ये सापडल्या आहेत. पोलिसांनी निलेश घायवळचं घर आणि ऑफिस दोन्ही सील केले आहेत.
2 जिवंत काडतुसं, 4 पुंगळ्या तसेच तीन गाड्या जप्त, एका कारला बनावट नंबर प्लेट. सातबारा, खरेदीखत, साठेखत,पवनचक्कीसंदर्भात फाईल्स आणि एकूण 40 वेगवेगळे कागदपत्रं हस्तगत केले आहेत.
गुंड निलेश घायवळ परदेशात पळून गेला आहे. सलग दोन दिवस पोलिसांनी घायवळचं घर आणि ऑफिसवर धाड टाकून छापेमारी केली आहे. निलेश घायवळ जरी देशाबाहेर पळून गेला असला तरी पुणे पोलिसांनी घायवळ टोळीच्या चोहोबाजुनी मुसक्या आवळायला सुरूवात केलीय...बीड, जामखेड, धाराशिव परिसरात घायवळ गँगनं पवनचक्की खंडणीप्रकरणात कोणाला धमकावलं असेल तर त्यांनी पुणे पोलिसांकडे रिसतर तक्रार करावी, असं आवाहन डीसीपी संभाजी कदम यांनी केलं आहे.
दरम्यान, यावरून सुप्रिया सुळेंनी सरकारला अनेक सवाल केलेत...निलेश घायवळला पळून जाण्यात मदत कुणी केली, याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी खासदार सुळेंनी केली आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते अनिल देशमुखांनी यावरून भाजपच्या चंद्रकांत पाटलांवर निशाणा साधला आहे.गुंड घायवळला परदेशात पळून जाण्यासाठी चंद्रकांतदादांनी मदत केल्याचा आरोप होत असल्याचं देशमुख यांनी म्हटलं आहे. यासाठी देशमुखांनी रविंद्र धंगेकरांच्या वक्तव्याचा दाखलाही दिला. परदेशात पळून गेलेल्या गुंड निलेश घायवळवर अनेक गुन्हे दाखल आहेत..
- 26 वर्षांपूर्वी पुण्यातील कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये पहिला गुन्हा दाखल झाला होता
- 1999मध्ये पुण्यातील कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला होता
- 1999, 2000 आणि 2001मध्ये घायवळवर खंडणी, दंगल करणे, खून आणि खुनाचा कट रचणे असे अनेक गंभीर गुन्हे
- पुण्यात एकूण १४ गुन्हे असून पुणे जिल्ह्यात एकूण २४ गुन्हे दाखल आहेत
- धाराशिव, बीड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमध्ये खंडणी, अपहरण आणि इतर अनेक गुन्हे दाखल आहेत
निलेश घायवळवर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असताना त्याला पासपोर्ट मिळाला कसा? त्याला परदेशात जाण्याची परवानगी मिळाली कशी, असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होत आहेत.