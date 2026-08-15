/भोंदू बाबा मनोहर भोसलेचा आणखी एक कारनामा, जादूटोण्यातून मिळवलेल्या पैशांची अशी लावली विल्हेवाट

भोंदू बाबा मनोहर मामा भोसले यांच्या अनिष्ट व अघोरी प्रथा आणि जादूटोणा कृत्यातून मिळालेल्या अवैध पैशांची विल्हेवाट लावण्यात पुणे जिल्ह्यातील भिगवन मधील प्रसिद्ध शिक्षण संस्था चालकाचा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. तसंच, रामदास झोळ आणि त्याचे साथीदार यांचाही सहभाग असल्याचे सोलापूर गुन्हे शाखेनं उघडकीस आणले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डूवाडी पोलीस स्टेशन सह भोंदू बाबा मनोहर मामा भोसले यांच्या विरोधात तब्बल सहा गुन्हे दाखल आहेत. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सोलापूर पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी एक विशेष एसआयटी स्थापन केली. यामध्ये भोंदू मनोहर भोसले याला मदत करणारे तब्बल 25 आरोपींचा सहभाग आढळून आला आहे. यापैकी दहा जणांना सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली आहे.
कुर्डूवाडी पोलिसात दाखल असलेल्या पुण्यातील प्रमुख आरोपी मनोहर मामा भोसले असून त्याने अनिष्ठ व अघोरी प्रथा व जादुटोणा, अशा अघोरी पुजेच्या माध्यमातून अनेक पिडीतांची फसवणूक केली. या फसवणुकीतून मिळालेल्या अवैध पैशाची विल्हेवाट लावण्याकरीता दत्तकला इनस्टिटयूट (शिक्षण संस्था), स्वामी चिंचोली, दौंड पुणे चे संस्थापक अध्यक्ष रामदास झोळ यांचे मार्फतीने त्याची विल्हेवाट लावत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याने, त्यांना सदर गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आले आहे.
तसेच त्यांच्याबरोबर त्यांच्या इनस्टिटयूट (शिक्षण संस्था) मध्ये त्यांचेसोबत त्यांना मदत करणारे, त्यांचे इतर साथीदार यांना देखील गुन्ह्यात आरोपी करुन त्यापैकी राजेंद्र गोकुळ हुंबे, लक्ष्मीकांत मन्मथ लिगाडे यांना अटक करण्यात आली आहे. याचा तपास गुन्हे शाखेकडील पोलीस उपनिरीक्षक राहुल गरड हे करत आहेत.
पुण्यात सध्या दोन कथित भोंदू बाबांची जोरदार चर्चा आहे. एका प्रकरणात दैवी शक्तीचा दावा करत अल्पवयीन मुलीचे शोषण केल्याचा आरोप आहे. तर दुसऱ्या प्रकरणात शिष्यांनी बाबांचे पाय धुऊन त्याचे पाणी आणि दूध प्राशन केल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या दोन्ही घटनांमुळे श्रद्धा, अंधश्रद्धा आणि त्याच्या नावाने होणाऱ्या गैरप्रकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.