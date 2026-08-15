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भोंदू बाबा मनोहर भोसलेचा आणखी एक कारनामा, जादूटोण्यातून मिळवलेल्या पैशांची अशी लावली विल्हेवाट

मनोहर मामा भोसले हा स्वतःला संत बाळूमामांचा अवतार सांगणारा एक कुख्यात भोंदू बाबा आहे. या प्रकरणात आता आणखी एक अपडेट समोर आले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 15, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:23 PM IST
भोंदू बाबा मनोहर भोसलेचा आणखी एक कारनामा, जादूटोण्यातून मिळवलेल्या पैशांची अशी लावली विल्हेवाट
Image Credit: How did the fraudulent godman Manohar Mama Bhosale dispose of the illicit money

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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