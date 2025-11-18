English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वांद्रे किल्ल्यावर दारु पार्टी झाली कशी? विरोधकांनी घेतला मंत्री आशिष शेलारांचा समाचार

वांद्रे किल्ल्यावरील ओली फेस्ट कार्यक्रमातील शेलारांचा फोटो ट्विट करत अखिल चित्रे यांनी काही सवाल केले आहेत. मात्र, अखिल चित्रे यांच्या ट्विटनंतर आशिष शेलारांनी थेट पर्यटन खात्याकडे बोट दाखवलंय. 

पूजा पवार | Updated: Nov 18, 2025, 08:19 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Bandra Fort Party : वांद्रे किल्ल्यावरील दारू पार्टी प्रकरणावरून अखिल चित्रे यांनी पुन्हा एकदा आशिष शेलार यांचा समाचार घेतलाय. वांद्रे किल्ल्यावरील ओली फेस्ट कार्यक्रमातील शेलारांचा फोटो ट्विट करत अखिल चित्रे यांनी काही सवाल केले आहेत. मात्र, अखिल चित्रे यांच्या ट्विटनंतर आशिष शेलारांनी थेट पर्यटन खात्याकडे बोट दाखवलंय. 

वांद्रे किल्ल्यावरील दारू पार्टीचं प्रकरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचे नेते अखिल चित्रे यांनी पुन्हा एकदा ट्विट करत आशिष शेलारांवर टीकास्त्र डागलंय, वांद्रे किल्ल्यावर आयोजित ओली फेस्ट या कार्यक्रमातील आशिष शेलारांचा फोटो ट्विट करत अखिल चित्रे यांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. तसंच या प्रकरणात अद्याप कारवाई का नाही? असा सवाल करत त्यांनी सरकारवर देखील निशाणा साधलाय.

अखिल चित्रे यांनी केलेल्या ट्विटनंतर दारू पार्टीवरून सरकारध्येच टोलवाटोलवी सुरू झालीय. अखिल चित्रेंनी या प्रकरणावरून आशिष शेलारांवर निशाणा साधल्यानंतर शेलारांनी थेट शंभूराज देसाईंच्या पर्यटन खात्याकडे बोट दाखवलंय. राज ठाकरेंच्या पत्नी शर्मिला ठाकरे यांनी देखील वांद्रे किल्ल्यावर झालेल्या दारू पार्टीवरून सरकारवर टीका केलीय. दारू पार्टीला परवानगी कोणी दिली? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. वांद्रे किल्ल्यावर झालेल्या दारू पार्टीनंतर मराठा क्रांती मोर्चाकडून किल्ल्यावर जात शुद्धीकरण करण्यात आलंय. दरम्यान यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अडवल्याचं पाहायला मिळालं.

दरम्यान जे गड-किल्ले मराठ्यांच्या शौर्याची साक्ष देतात.. ज्या मराठ्यांनी आपलं रक्त सांडून जुल्मी राजवट उलथवून लावली. त्याच गड-किल्ल्यांवर दारू पार्टीला परवानगी दिली जाते? म्हणजे दारू पार्टी परवानगी देतांना किल्ल्याचं ऐतिहासिक महत्त्व काय आहे? या ठिकाणी खरंच परवानगी देण्याची गरज आहे का? याचा थोडाही विचार न करता थेट परवानगी देण्यात आली. किल्ल्यावर दारू पार्टी होतेय याची प्रशासनाला जराही माहिती नव्हती का?... वांद्रे किल्ल्यावर चिअर्स करून दारूचा घोट घेतला जात होता. रात्रीची वेळ, किल्ल्यावर लाईटिंग आणि त्याखाली सुरू असलेली दारू पार्टी... मराठ्यांच्या पराक्रमाची कहाणी ऐकल्यानंतर अंगावर शहारे उभे राहतात. त्याच मराठ्यांनी जिंकलेल्या किल्ल्यावर सर्रासपणे दारू पार्टी केली जातेय. याला जबाबदरा कोण याला परवानगी कोणी दिली..? त्याच्यावर अजून कारवाई का नाही? असा सवाल उपस्थित केला जातोय. 

FAQ : 

वांद्रे किल्ल्यावर दारू पार्टी कोणी आयोजित केली होती? 

वांद्रे किल्ल्यावर दारू पार्टी महाराष्ट्र पर्यटन विभागाने आयोजित केली होती, असा आरोप शिवसेना नेते अखिल चित्रे यांनी केला आहे.

दारू पार्टीला परवानगी कोणी दिली? 

दारू पार्टीला परवानगी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिली होती, असा आरोप केला जात आहे.

आशिष शेलार दारू पार्टीमध्ये सहभागी झाले होते का? 

हो, आशिष शेलार दारू पार्टीमध्ये सहभागी झाले होते, असा आरोप अखिल चित्रे यांनी केला आहे.

