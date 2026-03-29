कॅप्टन अशोक खरातसोबत ओळख कशी झाली? दीपक केसरकर यांनी स्पष्टपणे सगळचं सागितले

खरात कुटुंबाच्या काळजीच्या विधानावरून केसरकरांनी घूमजाव केले आहे. भावना दुखावल्या असतील तर शब्द मागे घेतो. टू द पॉईंट मुलाखतीत केसरकरांनी यू-टर्न घेतला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 29, 2026, 12:10 AM IST
Deepak Kesarkar To The Point With Kamlesh Sutar : कथीत भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरात याचे अनेक राजकीय नेत्यांसोबतचे कनेक्शन समोर आले आहेत.  कॅप्टन अशोक खरातसोबत अनेक नेत्यांचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. अशातच मंत्री  दीपक केसरकर यांचे देखील नाव समोर आले आहे. कॅप्टन अशोक खरातसोबत ओळख झाली कशी? तसेच अनेक प्रश्नांबाबत दीपक केसरकर यांनी स्पष्टपणे सगळचं सागितले आहे. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत दीपक केसरकर यांनी सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहे.

झी २४ तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या कार्यक्रमात दीर केसरकर यांना काही फोटो दाखवण्यात आले. या फोटोंमध्ये कॅप्टन अशोक खरातसोबत  दीपक केसरकर देखील आहेत. मंदिरासह मंदिकराबाहेरील ऑफिस बाहेरचे देखील फोटो आहेत. हे फोटो दाखवून अशोक खरात सोबत ओळख आहे का असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आहे. यावर अशोत खरातसोबत ओळख असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले. तसेच कॅप्टन अशोक खरातसोबत ओळख कशी झाली याचा खुलासा देखील त्यांनी केला. मंदिरात गेल्यामुळे कॅप्टन अशोक खरातसोबत ओळख झाली. मात्र, अशोक खरात याच्या कोणत्याही कृत्याशी आपला काहीही संबध नाही. आपण कधीही कोणत्या महिलेला किंवा कोणालाच कॅप्टन अशोक खरातकजडे नेलेले नाही असे केसरकर यांनी शपथ सांगितले. 

 ईशान्येश्वर मंदिराची पायरी चढणार नाही 

अशोक खरातनं ईशान्येश्वर मंदिरात दुष्कृत्य केली त्यामुळं यापुढं ईशान्येश्वर मंदिराची पायरी चढणार नाही असा निर्धार माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलाय. दीपक केसरकर यांनी झी २४ तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत ईशान्येश्वर मंदिराशी असलेल्या संबंधाबाबत स्पष्टीकरण दिलं. आपण शंकराचे भक्त आहोत त्यामुळं मंदिरात भाविक म्हणून दर्शनासाठी जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. पण खरातने केलेल्या दुष्कृत्यांची माहिती निदर्शशनास आणून दिल्यानंतर त्या मंदिरात परत जाणार नाही असं सांगितलं.

अशोक खरात प्रकरणात आपला बळीचा बकरा बनवला जातोय

अशोक खरात प्रकरणात आपला बळीचा बकरा बनवला जात असल्याचा आरोप दीपक केसरकर यांनी केलाय. टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीत दीपक केसरकरांनी खरात प्रकरणात झालेल्या आरोपांमागं शिवसेना UBT असल्याचा आरोप केलाय. जेव्हा शिवसेना फुटली तेव्हा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा राज्यात दंगली घडवण्याचा डाव होता असा आरोप त्यांनी केलाय. गुवाहटी प्रकरणात आपण एकनाथ शिंदेंची बाजू भक्कमपणे मांडली त्याचा बदला घेण्याचा उद्धव ठाकरे गटाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केसरकर यांनी केलाय.

शिवसेनेतील पक्षांतर्गत विरोधकांमुळं मंत्रिपद मिळालं नाही असा खळबळजनक आरोप दीपक केसरकर यांनी केलाय. शिवसेनेतील काही लोकांमुळं आपल्याला चांगलं काम करुनही मंत्रिमंडळात संधी मिळाली नाही असं केसरकर म्हणाले. कोकणातील नेते एकमेकांचेच पाय ओढतात असा टोलाही त्यांनी लगावलाय. टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीत केसरकरांनी आपल्या मनातील भावना बोलून दाखवल्या. अशोक खरातवर कारवाई होत असतानाच्या त्याच्या कुटुंबीयांची काळजी वाटते असं माजी मंत्री दीपक केसकरांनी म्हटलं होतं. या वक्तव्यावर टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीत केसरकरांना जाब विचारण्यात आला. दीपक केसरकरांना खरातबाबत एवढी सहानुभूती कशाला असा थेट टू द पॉईंट जाब विचारण्यात आला. दीपक केसरकरांना त्यांची चूक लक्षात येताच त्यांनी कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर त्या शब्दावरुन माघार घेत असल्याचं सांगितलं. आपला बोलण्याचा तसा हेतू नव्हता असं दीपक केसरकरांनी सांगितलं.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Captain Ashok Kharat caseDeepak Kesarkar To The Point With Kamlesh Sutarदीपक केसरकर

