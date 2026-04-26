जालना मर्चंट बँकेला 23 कोटींना लुटलं,'पुर्णवादी नागरीक'लाही फसवलं?रायचंद कुरंगळ कसा घालतो गंडा? स्ट्रॅटर्जी ऐकून बसेल हादरा!

Bank Fraud: जालना मर्चंट बँकेला 23 कोटी 33 लाखांचा गंडा घालणारा मुख्य आरोपी रायचंद कुरंगळचा आणखी एक प्रताप उघडकीस आलाय. बीडच्या पुर्णवादी नागरिक सहकारी बँकेचीही त्याने 8 कोटी 12 लाखांची फसवणूक केलीये. त्यामुळे आता या दोन्ही प्रकरणांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आलाय.
जालना मर्चेंट बँकेला 23 कोटी 33 लाखांचा गंडा घातल्याचं प्रकरण ताजं असतानाच आता जालन्यातील पुर्णवादी नागरीक सहकारी बँकेलाही कोट्यवधींचा गंडा घालण्यात आलाय. आणि धक्कादायक बाब म्हणजे जालना मर्चंट बँकेला गंडा घालणा-या आरोपीनंच पुर्णवादी सहकारी बँकेलाही फसवलंय. आरोपी रायचंद कुरंगळ याला जालना मर्चंट बँक फसवणुकीप्रकरणी अटक करण्यात आलीये. याच्याच तपासादरम्यान आरोपी रायचंद कुरंगळ याचा नवा कारनामा समोर आलाय.
पुर्णवादी नागरीक सहकारी बँकेने शेतमाल तारण कर्ज योजना सुरू केली होती. त्यामुळे गोडाऊन मालक असलेल्या कुरंगळ याने गोडाऊनमध्ये शेतमाल असल्याचं भासवून बँकेला खोट्या पावत्या दिल्या. आणि माल तारण ठेवायचं आहे सांगून कर्जाची मागणी केली. या पावत्यांवरून बँकेनं त्याला 8 कोटी 12 लाखांचं कर्ज दिलं. मात्र बँकेनं संबंधित गोडाऊनची तपासणी केल्यानंतर तिथं कोणताही शेतमाल नसल्याचं पाहून बँकेच्या वरिष्ठांनाही धक्का बसला. त्यांनतर कुरंगळ यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
कुरंगळने अशाचप्रकारे जालना मर्चंट बँकेलाही गंडा घातला होता. 23 कोटी 33 लाखांची फसवणूक बँकेची करण्यात आली होती. या घोटाळ्यानंतर बँकेतील गुंतवणूकदार हतबल झालंत. अशातच कुरंगळने आणखी एका बँकेला फसवलंय. त्यामुळे आता या गुन्ह्यांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आलाय.
बनावट पावत्यांद्वारे कुरंगळने अनेक बँकांना गंडा घातल्याची चर्चा आहे. पूर्णवादी नागरिक सहकारी बँकेत झालेला घोटाळाही मोठा आहे. त्यामुळे या आर्थिक फसवणुकीत बँकेतील इतर कुणाचा हात आहे का याचाही आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास केला जातोय. त्यामुळे घोटाळ्यात आणखी काही मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
