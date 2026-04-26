English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • जालना मर्चंट बँकेला 23 कोटींना लुटलं,पुर्णवादी नागरीकलाही फसवलं?रायचंद कुरंगळ कसा घालतो गंडा? स्ट्रॅटर्जी ऐकून बसेल हादरा!

जालना मर्चंट बँकेला 23 कोटींना लुटलं,'पुर्णवादी नागरीक'लाही फसवलं?रायचंद कुरंगळ कसा घालतो गंडा? स्ट्रॅटर्जी ऐकून बसेल हादरा!

Bank Fraud: पुर्णवादी नागरीक सहकारी बँकेने शेतमाल तारण कर्ज योजना सुरू केली होती. त्यामुळे गोडाऊन मालक असलेल्या कुरंगळ याने गोडाऊनमध्ये शेतमाल असल्याचं भासवून बँकेला खोट्या पावत्या दि

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 26, 2026, 08:54 PM IST
जालना मर्चंट बँकेला 23 कोटींना लुटलं,'पुर्णवादी नागरीक'लाही फसवलं?रायचंद कुरंगळ कसा घालतो गंडा? स्ट्रॅटर्जी ऐकून बसेल हादरा!
बँकांना गंडा

Bank Fraud: जालना मर्चंट बँकेला 23 कोटी 33 लाखांचा गंडा घालणारा मुख्य आरोपी रायचंद कुरंगळचा आणखी एक प्रताप उघडकीस आलाय. बीडच्या पुर्णवादी नागरिक सहकारी बँकेचीही त्याने 8 कोटी 12 लाखांची फसवणूक केलीये. त्यामुळे आता या दोन्ही प्रकरणांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आलाय.

Add Zee News as a Preferred Source

जालना मर्चेंट बँकेला 23 कोटी 33 लाखांचा गंडा घातल्याचं प्रकरण ताजं असतानाच आता जालन्यातील  पुर्णवादी नागरीक सहकारी बँकेलाही कोट्यवधींचा गंडा घालण्यात आलाय. आणि धक्कादायक बाब म्हणजे जालना मर्चंट बँकेला गंडा घालणा-या आरोपीनंच पुर्णवादी सहकारी बँकेलाही फसवलंय. आरोपी रायचंद कुरंगळ याला जालना मर्चंट बँक फसवणुकीप्रकरणी अटक करण्यात आलीये. याच्याच तपासादरम्यान आरोपी रायचंद कुरंगळ याचा नवा कारनामा समोर आलाय.

पुर्णवादी नागरीक सहकारी बँकेने शेतमाल तारण कर्ज योजना सुरू केली होती. त्यामुळे गोडाऊन मालक असलेल्या कुरंगळ याने गोडाऊनमध्ये शेतमाल असल्याचं भासवून बँकेला खोट्या पावत्या दिल्या. आणि माल तारण ठेवायचं आहे सांगून कर्जाची मागणी केली. या पावत्यांवरून बँकेनं त्याला 8 कोटी 12 लाखांचं कर्ज दिलं. मात्र बँकेनं संबंधित गोडाऊनची तपासणी केल्यानंतर तिथं कोणताही शेतमाल नसल्याचं पाहून बँकेच्या वरिष्ठांनाही धक्का बसला. त्यांनतर कुरंगळ यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

कुरंगळने अशाचप्रकारे जालना मर्चंट बँकेलाही गंडा घातला होता. 23 कोटी 33 लाखांची फसवणूक बँकेची करण्यात आली होती. या घोटाळ्यानंतर बँकेतील गुंतवणूकदार हतबल झालंत. अशातच कुरंगळने आणखी एका बँकेला फसवलंय.  त्यामुळे आता या गुन्ह्यांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आलाय. 

बनावट पावत्यांद्वारे कुरंगळने अनेक बँकांना गंडा घातल्याची चर्चा आहे. पूर्णवादी नागरिक सहकारी  बँकेत झालेला घोटाळाही मोठा आहे. त्यामुळे या आर्थिक फसवणुकीत बँकेतील इतर कुणाचा हात आहे का याचाही आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास केला जातोय. त्यामुळे घोटाळ्यात आणखी काही मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील अपात्र लाडक्या बहिणींकडून वसूली 

अपात्र असतानाही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्यांना मोठा धक्का बसला आहे, सरकारनं या लाडक्या बहिणींकडून आता वसुली करण्यास सुरूवात केलीय. आतापर्यंत 6 हजार 457 अपात्र बहिणींकडून 11 कोटींची वसुली करण्यात आलीय.पात्रता नसताना देखील लाखो महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला होता. यात अनेक शासकीय महिला कर्मचा-यांचा समावेश असल्याचंही समोर आलं आहे. दरम्यान आधी अपात्र लाभार्थ्यांची नावं लाडकी बहीण योजनेतून वगळल्यानंतर आता त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. अपात्र लाडक्या बहिणींकडून 11 कोटी रूपयांची वसुली करण्यात आली आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Bank FraudJalna Merchant BankPunevadi nagrik bankraichand kurwal

