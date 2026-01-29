English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात नेमका कसा झाला? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीची मागणी केल्यानंतर मोठ्या घडामोडी

अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात नेमका कशामुळे घडला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेच्या  चौकशीची मागणी केली आहे. यानंतर  मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 29, 2026, 05:02 PM IST
Baramati Ajit Pawar Plane Crash :  राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातात निधन झाले. अजित पवार यांच्या अकाली अपघाती मृत्यूने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला आहे अजितदादांच्या पार्थिवावर आज काटेवाडीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात नेमका कशामुळे घडला याची चौकशी करण्याची मागणी राज्याचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीची मागणी केल्यानंतर मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. 

अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्याच्या बातमीने संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला.  अजित पवारांचे विमान क्रॅश झाले. विमानाचा स्फोट होवून विमानाला आग लागली. या अपघाताचे अनेक CCTV फुटेज समोर आले आहेत. अपघात कसा झाला याबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. अजित पवारांच्या विमान अपघाताची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय नागरी उड्डयण मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू यांना पत्र पाठवले होते. या पत्रात त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.  

अजित पवार यांच्यासारख्या अतिशय वरिष्ठ नेत्याचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. अजित पवारांसह आणखी 4 जणांना यात प्राण गमवावे लागले. हा अपघात नेमका कशामुळे घडला, याच्या कारणांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पत्रातून केली होती. भविष्यात असे अपघात घडणार नाहीत, यादृष्टीने तातडीने पाऊले उचलण्यात यावी, अशीही  मागणी पत्रातून केली होती.

केंद्रीय नागरी उड्डयण मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राला उत्तर दिले आहे. विमान अपघात तपास ब्युरो (एएआयबी) यांनी तपास सुरु केला आहे. विमानातील ब्लॅकबॉक्स ताब्यात घेण्यात आला आहे. विमान अपघात आणि घटना नियमांनुसार, तपास सुरु केला आहे, तो पारदर्शी आणि कालबद्ध पद्धतीने होईल. सर्व टेक्निकल रेकॉर्डस, ऑपरेशनल तपशील, घटनास्थळावरील तथ्य याचा तपास केला जात आहे.  भविष्यात अशा घटना होऊ नये, या आपल्या विनंतीची मंत्रालयाने दखल घेतली असून, चौकशी अहवाल येताच त्यादृष्टीने उपाययोजना करण्यात येतील.  या चौकशीत महाराष्ट्र सरकारचेही सहकार्य आम्हाला मौल्यवान असेल. स्थानिक प्रशासनाची यात मदत लागेल.  हा संपूर्ण चौकशी अहवाल आम्ही राज्य सरकारलाही देऊ असे त्यांनी या पत्रात सांगितले आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

