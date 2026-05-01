'मराठीसाठी आग्रही, मारहाण मान्य नाही'; महाराष्ट्रात मराठीवरुन कसं सुरुय राजकारण?

Marathi Controversy in Maharashtra: राज्यात मराठीवरून चांगलंच राजकारण तापलं आहे, त्यात मराठी सक्तीवरून विरोधकांनी केलेल्या टीकेनंतर फडणवीसांनी त्यांची रोखठोक भूमिका मांडलीय. राज ठाकरेंनी मराठीच्या मुद्द्यावरून टीकास्त्र डागलं होतं तर महाराष्ट्रात मराठी शिकलीच पाहिजे, मात्र कोणाला मारहाण होत असेल तर ते मान्य नसल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय.
मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून राज ठाकरेंनी सरकारवर हल्लाबोल केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी देखील मराठीसंदर्भात त्यांची रोखठोक भूमिका मांडलीय. महाराष्ट्रात प्रत्येकानं मराठी शिकलीच पाहिजे, ज्यांना मराठी येत नाही त्यांना मराठी शिकवण्याचीही भूमिका त्यांनी घेतलीय, मात्र मराठीवरून हिंसा होत असेल, कोणाला मारहाण होत असेल तर ते आम्हाला मान्य नसल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय.
1 मेपासून मराठी सक्तीचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता, मात्र परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी मराठी शिकण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्यानंतर 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यातआलीय. दरम्यान याच मुद्द्यावरून संजय राऊतांनी देखील राज ठाकरेंचा मुद्द्याचा धागा पकडत सरकारला सवाल केलाय. तर सरकारनं भूमिका बदलली नाही, फक्त वेळ वाढवून दिल्याचंम्हणत विखे-पाटलांनी पलटवार केलाय.
महाराष्ट्रात राहण्यावरूनही देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांची ठाम भूमिका मांडली, परप्रांतीयांनी महाराष्ट्रात राहू नये, विशिष्ट लोकांनी राहावं अशी संकुचित मनोवृत्ती महाराष्ट्रानं कधीच पाळली नसल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय.
महापुरूषांच्या अवमानावरूनही राज ठाकरेंनी टीकास्त्र डागलं होतं, बाहेरून लोक येतात आणि महाराष्ट्रात वाद निर्माण करत असल्याचं राज ठाकरेंनी म्हटलंय. याला कारणीभूत राज्यातील राजकीय नेतेच असल्याचं म्हणत राज ठाकरेंनी टीकास्त्र डागलं आहे.मराठीच्या मुद्द्यावरून चांगलंच राजकारण तापलं आहे. रिक्षा- टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी दिलेल्या मुदतवाढीवरून विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र डागलं, दरम्यान यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी देखील विरोधकांना रोखठोक प्रत्युत्तर देण्यात आलंय.
दरवर्षीप्रमाणे आज महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने मी मुंबईतल्या हुतात्मा स्मारकाला जाऊन, या लढ्यातील हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली. हा दिवस या हुतात्म्यांच्या स्मरणाचा जसा आहे, तसा तो मुंबईसारखं शहर जे घडवण्यात मराठी माणसांनी स्वतःचा घाम, रक्त ओतलं आणि हे शहर आपल्याला मिळवण्यासाठी काय संघर्ष करावा लागला याचं स्मरण करण्याचा दिवस आहे. पण मला गेली अनेक वर्ष एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवत आहे ती म्हणजे, सरकार जसे औपचारिकता म्हणून अनेक दिवस साजरे करतं तसा हा अजून एक सरकारी दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो आहे. या स्मारकाला नीट सजावट नव्हती, सगळा सरकारी अनुत्साह जाणवत होता. सरकारला आणि त्यांच्या विभागांना आपल्या महाराष्ट्र दिनाबद्दलची नक्की अनास्था कशातून आली आहे ? मला तर असं पण वाटून गेलं की सरकारची इच्छा लवकरात लवकर मराठी माणसाला या स्मारकाचा विसर पडावा अशी आहे की काय? बरं, सरकारकडून अपेक्षा आहेत पण त्या अपेक्षांची पूर्तता होणार नाही याची जवळपास खात्री पटली आहे. पण मराठी माणसाला काय झालं आहे? मुंबईतील हुतात्मा स्मारक हे फक्त मुंबईतील नाही तर राज्यातील तमाम मराठी जनांसाठी अभिमानाचे प्रतीक असायला हवे. खरंतर या स्मारकाला एखाद्या तीर्थक्षेत्रासारखी गर्दी व्हायला हवी. इथे मराठी माणसांच्या झुंडीच्या झुंडी फक्त मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातून नाही तर राज्यभरातून धडकायला हव्यात. मिरवणुका निघायला हव्या. पण सरकार इतकीच अनास्था मराठी माणसाच्या मनात उत्पन्न का झाली आहे ? मुंबई हा आपल्या अस्मितेचा, स्वाभिमानाचा कणा आहे. हे शहर आपण मराठी माणसांनी घडवलं, याला आकार आपण दिला आणि आपण ते लढून मिळवलं. पण हे सगळं आपण विसरलो आहोत,असे राज ठाकरेंनी म्हटलंय.