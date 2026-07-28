/NEET नंतर आता महाराष्ट्रात CET घोटाळा? 12वीत 50 टक्के, CETमध्ये मात्र टॉपर; शिक्षकाच्या व्हिडीओने खळबळ!

महाराष्ट्रातील MH-CET (MHT-CET) परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. केंद्राच्या NEET परीक्षेप्रमाणेच राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षेतही गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे. एका शिक्षकाचा व्हिडिओ आणि कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आता विरोधकांकडून केली जात आहे.
व्हायरल झालेल्या शिक्षकाच्या व्हिडिओमध्ये 2022 पासून MH-CET परीक्षेच्या निकालांमध्ये काही संशयास्पद बाबी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावीत केवळ 50 टक्क्यांच्या आसपास गुण मिळवणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांना MH-CET मध्ये 90 पेक्षा अधिक पर्सेंटाईल मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अशा निकालांमुळे परीक्षेच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत असून, या दाव्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, आणखी एका कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये इंजिनिअरिंग CET परीक्षेत 99 ते 100 पर्सेंटाईल मिळवून देण्यासाठी ₹12 ते ₹13 लाखांची मागणी केली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कथित संभाषणात विशिष्ट परीक्षा केंद्र मिळवून देणे, त्याद्वारे चांगले गुण मिळवून देणे आणि नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले जात असल्याचे ऐकू येत असल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत काँग्रेसने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी अशी मागणी केली आहे. परीक्षेच्या प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार झाला असेल, तर त्यामागील संपूर्ण साखळी उघड करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका पक्षाने घेतली आहे.
या कथित व्हायरल व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्लिपनंतर CET परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर परीक्षेच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, या प्रकरणातील आरोपांची अधिकृत चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला शिक्षकाचा व्हिडिओ आणि कथित ऑडिओ क्लिप यांच्या सत्यतेची अधिकृतपणे पुष्टी झालेली नाही. तसेच, राज्याच्या CET Cell किंवा संबंधित सरकारी यंत्रणेकडून या आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष किंवा अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या आरोपांकडे दाव्यांच्या स्वरूपातच पाहणे आवश्यक आहे.